Ermanno Zacchetti, il sindaco di Cernusco sul Naviglio, è morto all’età di 52 anni: ha combattuto fino alla fine contro una malattia che si era manifestata in autunno.

Cernusco sul Naviglio, morto il sindaco Ermanno Zacchetti: pochi mesi fa la scoperta del tumore

Il primo cittadino del comune, in carica per il secondo mandato dal 2022, a ottobre aveva fatto sapere della sua malattia: tumore alla lingua. A novembre si era sottoposto ad un intervento chirurgico, seguito dalla riabilitazione e delle cure, tra cui anche la chemioterapia. Zacchetti aveva raccontato, attraverso la sua pagina Facebook, il suo percorso. Nel suo ultimo post sui social, il sindaco si mostra in ospedale con la maglietta dell’Italia e scrive: “Non c’è la pizza delle grandi partite, ma qui il tifo non manca“.

Il ricordo della Giunta

Il comune di Cernusco sul Naviglio lo ricorda così in una nota ufficiale: “È con profonda commozione che la Giunta dà il triste annuncio della scomparsa del nostro sindaco Ermanno Zacchetti. Addolorati, ne ricordiamo la passione politica e il tenace rispetto per le istituzioni democratiche, che si realizzavano quotidianamente nella sua profonda umanità, nella inesauribile disponibilità all’ascolto e nell’instancabile impegno rivolto al bene della Comunità, per cui nutriva sentimenti di dedizione che andavano ben oltre i doveri istituzionali, anche durante la malattia che lo ha colpito. L’ Amministrazione si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze. Al più presto verranno date comunicazioni in merito a tempi e modi per ricordare e salutare insieme il sindaco“.

