Cgil: delegazione Pd a manifestazione

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Il Pd partecipa con una delegazione alla manifestazione di oggi indetta dalla Cgil. Della delegazione fanno parte Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti.
