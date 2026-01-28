Champions League: il Napoli eliminato, Inter, Juventus e Atalanta in playoff

Nella serata di ieri, il panorama calcistico italiano ha vissuto un momento di grande tensione e delusione. Infatti, la fase a gironi della Champions League si è conclusa con un epilogo amaro per il Napoli, che ha dovuto dire addio alla competizione. I campioni d’Italia sono stati sconfitti in casa dal Chelsea con un punteggio di 3-2, mentre le altre tre rappresentanti del nostro paese, Inter, Juventus e Atalanta, hanno raggiunto i playoff per cercare di accedere agli ottavi di finale.

Il Napoli e la delusione europea

La squadra di Antonio Conte ha affrontato una sfida difficile contro il Chelsea, un match che si è svolto allo stadio Maradona. Nonostante un inizio promettente e un accenno di rimonta, il Napoli non è riuscito a mantenere il vantaggio. Il Chelsea ha aperto le danze con un rigore trasformato da Enzo Fernandez, ma la reazione degli azzurri è stata immediata: il giovane Vergara ha segnato il primo gol della sua carriera europea, seguito dalla rete di Hojlund che ha portato il Napoli in vantaggio. Tuttavia, i Blues hanno recuperato, grazie a due reti di Joao Pedro, che hanno sancito la definitiva eliminazione del Napoli.

Le conseguenze per il ranking UEFA

Questa uscita prematura del Napoli rappresenta un duro colpo per il ranking UEFA dell’Italia. La possibilità di avere una quinta squadra nella prossima edizione della Champions League si allontana, e ciò potrebbe avere ripercussioni significative sulla rappresentanza italiana in Europa.

Le altre squadre italiane in corsa

Se il Napoli ha dovuto affrontare la delusione, le altre squadre italiane hanno dimostrato di essere pronte a lottare per un posto negli ottavi. L’Inter ha conquistato una vittoria fondamentale per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund. Nonostante la vittoria, i nerazzurri non sono riusciti a superare il decimo posto nel girone a causa di una differenza reti sfavorevole rispetto al Real Madrid.

Una prestazione solida dell’Inter

La gara è stata caratterizzata da un primo tempo equilibrato, in cui l’Inter ha faticato a trovare il ritmo giusto. Tuttavia, nella seconda metà, la squadra è riuscita a sbloccare il risultato con un gol di Di Marco e ha chiuso il match con un secondo gol di Diouf nei minuti di recupero. Adesso, l’Inter dovrà affrontare uno dei due avversari nei playoff: il Benfica o il Bodo Glimt.

Le sfide per Juventus e Atalanta

La Juventus, sebbene non brillante, ha strappato un pareggio a reti inviolate contro il Monaco. Questa prestazione ha garantito agli uomini di Luciano Spalletti un posto nei playoff, ma la squadra ha mostrato molte lacune, specialmente nella fase offensiva.

Atalanta in difficoltà a Bruxelles

D’altro canto, l’Atalanta ha subito una sconfitta per 1-0 contro l’Union Saint-Gilloise. La squadra di Palladino ha faticato a creare occasioni e ha visto il gol della sconfitta arrivare al minuto 70. Anche per l’Atalanta ci sarà ora la possibilità di riscattarsi nei playoff, dove affronterà una tra il Borussia Dortmund o l’Olympiacos.

Conclusioni e prospettive future

In conclusione, la Champions League ha riservato sorprese e delusioni per le squadre italiane. Mentre il Napoli saluta la competizione, Inter, Juventus e Atalanta si preparano a combattere per un posto negli ottavi, consapevoli che ogni partita sarà cruciale per il futuro europeo delle rispettive squadre. La speranza è che il calcio italiano possa continuare a brillare anche sui palcoscenici più prestigiosi.