Home > Flash news > Champions League, oggi Manchester City-Real Madrid e Chelsea-Psg - Diretta

Champions League, oggi Manchester City-Real Madrid e Chelsea-Psg - Diretta

champions league oggi manchester city real madrid e chelsea psg diretta 2

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid, mentre il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain - in diretta tv e streaming - nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea.  I Blancos ripartono dal 3-0 del Bernabeu,...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid, mentre il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. 

I Blancos ripartono dal 3-0 del Bernabeu, decisa dalla tripletta di Valverde, mentre il Psg ha battuto 5-2 i Blues al Parco dei Principi. 

Nell’altra partita delle 21 l’Arsenal sfida in casa il Bayer Leverkusen. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)