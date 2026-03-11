Champions, oggi Psg-Chelsea - La diretta

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 11 marzo, il Psg affronta il Chelsea nell’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Luis Enrique arriva dal successo contro il Monaco nei playoff, valso il passaggio del turno. I Blues avevano invece agguantato la qualificazione diretta agli ottavi dopo il sesto posto nella fase campionato. Calcio d’inizio alle 21.

Dove vedere Psg-Chelsea? Il big match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport (canale 202 e 252). La partita sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app di Sky Go e Now.

La partita di ritorno si giocherà martedì 17 marzo alle 21 a Stamford Bridge.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)