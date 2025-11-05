Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York ed è sposato con Rama Duwaji, attivista, illustratrice e nuova icona della Gen Z. Conosciamola meglio.

Chi è Rama Duwaji, la moglie del nuovo sindaco di New York Mamdani: artista, attivista e nuova icona della Gen Z

Rama Duwaji è la prima first lady della Gen Z, 28 anni di origini siriane, trasmette attraverso l’arte il suo impegno politico.

Nata a Houston (Texas) nel 1997, ha vissuto negli Emirati Arabi e in altri Paesi del Medio Oriente durante l’infanzia e l’adolescenza, per poi laurearsi nel 2019 alla Virginia Commonwealth University School of the Arts e conseguire un Master in Belle Arti alla School of Visual Arts della Grande Mela. Artisticamente si ispira a temi quali l’uguaglianza di genere, la giustizia sociale, l’emancipazione femminile e la rivendicazione dei diritti fondamentali. Molte delle sue opere raccontano ad esempio i drammi vissuti da palestinesi e siriani. Tramite il suo profilo, dedicato all’arte, Rama prova a dar voce al MO e al movimento pro-Palestina che si è affermato negli Usa. Una sua amica l’ha definita come “la principessa Diana della Gen Z“.

Chi è Rama Duwaji: la storia d’amore con il nuovo sindaco di New York Mamdani

Rama Duwaji è la prima first lady della Gen Z, in quanto moglie del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani. I due si sono sposati lo scorso mese di febbraio dopo un breve fidanzamento cominciato nell’ottobre dello scorso anno. Si sono conosciuti nel 2021 grazie all’app Hinge e virale è diventata la foto in metropolitana subito dopo il sì. E’ stata proprio Rama a occuparsi della parte creativa della campagna elettorale del marito. I due, attualmente, vivono ad Astoria, nel Queens.