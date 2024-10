Nella 24esima edizione di Amici, il protagonista è trigNO, il cui aspetto ricorda fortemente Damon Salvatore di The Vampire Diaries nei suoi giorni migliori. Si dedica con attenzione al suo stile e ha confessato di avere un certo ego. Nel dialogo con Maria De Filippi, ha rivelato: “Perché mi mostro così sicuro? È una mia difesa, in fondo sono sempre stato insicuro riguardo a me stesso, alle mie abilità e ai miei pregi. Ho sempre la sensazione di non essere mai sufficiente. Questo non dipende dalla mia famiglia, anche se la competizione con i miei due fratelli più grandi è stata costante. Ho vissuto una competizione personale. Tra l’altro, sono l’unico che ha intrapreso la carriera musicale, quindi mi sento un po’ fuori posto.”

Il suo vero nome è Pietro Bagnadentro

Ha scelto il nome d’arte in omaggio al soprannome “Pietrigno” che gli affibbiava il padre. Ha 22 anni, è originario di Asti, ma risiede a Milano. Si descrive come “vanitoso, impulsivo e competitivo.” Ha ottenuto un diploma scientifico e si è laureato in Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica di Milano. “La musica è per me come un bisogno quotidiano, come lavarsi i denti al mattino!” attesta. Attualmente è senza una relazione, nonostante si parli di una breve storia con la ballerina Teodora durante i provini. Prima di entrare nella nota scuola nel 2020, ha firmato con l’etichetta di Francesco Facchinetti, lanciando i brani “Lento” e “Conto su di te” e nel 2021 ha pubblicato l’EP Diciannove e il singolo Casino. Un aneddoto interessante su di lui? Si fa fare la manicure da Daniele.