'Chi l'ha visto?' torna sull'omicidio di Chiara Poggi: l'appuntamento di stasera

(Adnkronos) - 'Chi l'ha visto?' torna oggi, mercoledì 6 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta alle 21.20 su Rai 3. La puntata verterà sul caso Garlasco: le indagini sulla morte di Chiara Poggi sono giunte a una svolta? Secondo la Procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uc...

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‘Chi l’ha visto?’ torna oggi, mercoledì 6 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta alle 21.20 su Rai 3. La puntata verterà sul caso Garlasco: le indagini sulla morte di Chiara Poggi sono giunte a una svolta? Secondo la Procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uccidere Chiara dopo un tentativo di approccio sessuale respinto.

Si passa al setaccio il suo passato ed emergono chat molto discusse: è lei la ragazza da cui Sempio scriveva di essere ossessionato? E ancora, vengono ascoltate a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché?

In attesa dei risultati dell’esame autoptico, intanto, continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso.

Gli inquirenti, dopo quattro mesi, sono entrati di nuovo nella casa di Pietracatella per prendere i dispositivi non ancora sequestrati, cellulari, computer e due router, alla ricerca di indizi per capire chi e perché possa aver introdotto la ricina in quella casa.

Poi, il caso di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano: per individuare il colpevole dello scempio sul suo corpo, si cerca di capire quando sia stata aperta la tomba di Pamela e chi frequentasse assiduamente il cimitero.

Interviste inedite a “Chi l’ha visto?”. Come sempre, nel corso della trasmissione, gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

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