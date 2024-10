Chi sono i turisti senior? Ecco le mete preferite degli over 65 in Italia e E...

Sempre più anziani scelgono di viaggiare fuori stagione, tra cultura, relax e nuove scoperte, trasformando il turismo senior in un trend in crescita.

L’Italia non è più solo un Paese per giovani. Anzi, viaggiare a tutte le età è ormai una realtà consolidata, soprattutto per gli over 65, noti anche come “silver travellers“, un segmento in forte crescita nel turismo mondiale. Con capelli d’argento e spirito di avventura, i silver rappresentano il 23% della popolazione italiana, ovvero circa 14 milioni di persone, la maggioranza delle quali donne. Liberi dagli impegni lavorativi, questi viaggiatori hanno la possibilità di muoversi fuori stagione, godendo di esperienze autentiche e a costi ridotti, in primavera e autunno, lontano dal caos estivo.

Le destinazioni preferite dagli over 65

Il fenomeno non riguarda solo l’Italia: secondo la Commissione Europea, entro il 2030 si prevede che i turisti over 60 in Europa raggiungeranno i 140 milioni, quasi il quadruplo rispetto al 2010. A livello globale, si stima che entro il 2050 la popolazione over 50 sarà di 3,2 miliardi, con l’Europa a fare da apripista. Ma già oggi, i silver travellers esplorano il mondo con la curiosità di chi sa che viaggiare è un piacere senza età, dalle spiagge siciliane ai tesori culturali delle città d’arte. Vueling, compagnia aerea che festeggia il suo ventesimo anniversario nel 2024, ha evidenziato una forte predilezione per questa fascia di viaggiatori, proponendo pacchetti studiati ad hoc e con tariffe alla portata di tutti. Nel primo semestre dell’anno, l’Italia si conferma la destinazione più scelta, seguita da Croazia, Spagna, Regno Unito e Francia. Tra le città italiane più gettonate spiccano Catania, Firenze e Palermo, mentre all’estero Alicante, Madrid, Dubrovnik e Barcellona sono le preferite.

Viaggiare fuori stagione: i vantaggi per gli over 65

Queste destinazioni offrono una combinazione perfetta di arte, storia, cultura e bellezze naturali. I silver travellers apprezzano sia le vacanze rilassanti al mare sia i tour culturali, scoprendo la storia locale e i tesori artistici di ogni luogo. Uno dei principali punti di forza degli over 65 è la possibilità di viaggiare fuori dai periodi di alta stagione. I mesi di maggio e ottobre sono i più popolari, seguiti da giugno e settembre, quando le destinazioni sono meno affollate e i prezzi più bassi. Questo consente di vivere viaggi più tranquilli e autentici, lontani dalle folle estive. Al contrario, luglio e agosto sono meno apprezzati per il turismo silver, a causa delle temperature elevate e della maggiore concentrazione di turisti. Il turismo senior è un fenomeno globale in crescita. I silver travellers, spesso attratti dai pacchetti-vacanza per la comodità e la possibilità di socializzare, rappresentano una fetta importante della domanda turistica. L’Italia, con la sua varietà culturale e paesaggistica, resta una delle mete predilette, grazie anche all’attenzione che le compagnie di viaggio riservano a questo target. Tour operator e crociere continuano a proporre offerte su misura per la terza età, con una costante crescita dell’offerta.

Vueling si conferma una delle scelte preferite per gli over 65, grazie alla sua ampia rete di collegamenti nazionali ed europei. La compagnia ha saputo adattarsi alle esigenze dei silver travellers, offrendo voli frequenti, tariffe vantaggiose e comode connessioni per le principali destinazioni italiane ed europee. Questa flessibilità rende l’esperienza di viaggio ancora più accessibile e piacevole anche per chi ha superato i 65 anni. In definitiva, il turismo silver non è solo un fenomeno in crescita, ma un’opportunità di riscoperta per i viaggiatori più maturi, che continuano a esplorare il mondo con la stessa passione di sempre.