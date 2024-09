Chiara Ferragni ha cenato con il suo nuovo partner, vivendo un'intima serata che può essere descritta come una storia "al buio".

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia di RTL, Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, avrebbe una relazione con il CEO della Golden Goose, Silvio Campara. Parpiglia ha affermato che la coppia avrebbe celebrato in segreto il cinquantesimo compleanno di Campara, sottolineando la serietà della loro relazione, nonostante la mancanza di conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Frattanto, Fedez fa parlare di sé per la presenza di diverse donne intime e un dissing con Tony Effe, parte di una presunta tattica pubblicitaria per l'ultimo brano del rapper, "Allucinazione Collettiva". Chiara Ferragni ha reagito richiedendo di non essere coinvolta, specialmente riguardo i suoi figli.

Secondo un giornalista di RTL, Gabriele Parpiglia, Chiara Ferragni avrebbe una relazione segreta con Silvio Campara, CEO della Golden Goose. Parpiglia ha condiviso alcune informazioni inaspettate durante uno show radiofonico su RTL, condotto da Francesco Fredella. Parpiglia ha affermato che per il cinquantesimo compleanno di Campara, l’uomo d’affari avrebbe inscenato una cena romantica con l’ex coniuge di Fedez. “Molti si chiedevano dello status sentimentale di Chiara Ferragni, se fosse ancora con Silvio Campara. Ieri c’era il compleanno di questa importante figura imprenditoriale, ha compiuto 50 anni, penso. Hanno celebrato in segreto, nessuno lo sapeva. Un intimo e romantico pasto che indica un legame robusto, insieme più di prima, un rapporto basato su obiettivi. Questa loro relazione si sviluppa al riparo dai riflettori e lontano dai pettegolezzi della stampa. La loro storia si sta sviluppando lentamente ma in maniera sana, il che è appropriato quando si costruisce qualcosa di importante. Vi sono immagini di questa cena romantica? Possono esserci foto del loro arrivo in auto. Stanno costruendo una relazione solida, passo dopo passo, quindi possiamo dire che la loro storia è molto seria, al riparo da occhi indiscreti”, ha affermato Parpiglia. Nonostante ciò, le voci sul loro presunto legame, i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni, né per confermare, né per smentire. Preferiscono rimanere in silenzio, cosa che solitamente indica che qualcosa si sta realmente sviluppando.

In molti casi, le voci infondate che iniziano a diffondersi vengono rapidamente etichettate come notizie false da chi è coinvolto. Tuttavia, nel caso di Ferragni e Campara, non c’è stata alcuna dichiarazione. L’atteggiamento di Chiara Ferragni, influencer di Cremona, nei confronti dei media riguardo alle sue relazioni amorose dopo il matrimonio è molto diverso da quello del suo ex marito, Fedez. Quest’ultimo non ha esitato a mostrarsi in situazioni intime con varie donne durante l’estate, immortalato dai paparazzi. Fedez è stato recentemente coinvolto in un dissing con Tony Effe, molto dimenticabile. Ferragni è stata coinvolta, e ha risposto intimando ai due cantanti di non citarla e, soprattutto, di non coinvolgere i suoi figli. Non è chiaro se il dissing sia nato a causa di reali contrasti tra Effe e Fedez, o se, come molti sospettano, sia stato pianificato in anticipo, in vista della pubblicazione dell’ultima canzone del rapper di Rozzano, “Allucinazione Collettiva”. Il brano, infatti, è stato scritto interamente sull’interazione tra Fedez e Chiara Ferragni.