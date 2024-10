Il ‘Premio Eccellenza Italiana 2024’ è stato conferito a Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, a Claudio Pagliara, corrispondente Rai dagli Stati Uniti, e a Pascal Vicedomini, giornalista e produttore. L’annuncio dei premiati è stato fatto da Massimo Lucidi, presidente della Fondazione e-Novation, in occasione del gala che si terrà il 18 ottobre presso il Cafè Milano di Washington per celebrare l’undicesima edizione dell’evento. Questa iniziativa è stata avviata nel 2014 in collaborazione con l’italo-americano Franco Nuschese, con l’intento di valorizzare il lavoro di professionisti, aziende e realtà locali che si distinguono per la promozione internazionale del made in Italy.

“Crediamo sia fondamentale raccontare il valore unico dell’Italia nel panorama globale. È importante ringraziare il giornalismo pubblico che si impegna a offrire narrazioni autentiche, piene di speranza e capaci di stimolare relazioni proficue, affinché l’immagine dell’Italia nel mondo risulti innovativa e vivace”, afferma Lucidi. “Siamo entusiasti di comunicare che i primi premiati sono figure di riferimento del servizio pubblico: Gian Marco Chiocci e Claudio Pagliara, attivamente coinvolti nelle questioni di rilevanza globale. A loro si unisce Pascal Vicedomini, che da trent’anni promuove i talenti del panorama spettacolare italiano negli Stati Uniti, così come le eccellenze americane e italoamericane in Italia. Presente anche l’attore Sal Da Vinci, molto stimato anche all’estero”.