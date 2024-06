Il ristorante Il Veliero di Misilmeri, nonostante l’intervento dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo nel programma “Cucine da Incubo”, ha dovuto chiudere i battenti dopo vent’anni di attività.

Chiude per sempre il ristorante “Al Veliero” di Misilmeri: Cannavacciuolo provò a salvarlo

Quando aprì nel 2004, navigava con il vento in poppa, ma poi iniziò ad attraversare cattive acque, finendo protagonista del programma di Cannavacciuolo.

Lo chef portò un restyling totale: cambiò insegna, arredi, menu, con l’intento di risollevare le sorti del locale specializzato in pesce. Tuttavia, i titolari Letizia e Simone Billeci non adottarono il nuovo menu suggerito dallo chef nel locale ristrutturato, ora messo in affitto.

Il ristorante il Veliero di Misilmeri chiude per sempre: il fallimento di Cannavacciuolo

Le ragioni della chiusura non sono state rese note dai proprietari, che parlano di “scelta personale”. In tv, erano finiti per il carattere irascibile della titolare, il servizio lento e nervoso e la qualità del cibo, anche se chi lo ha frequentato in passato racconta di non averci mangiato male.

Il personale raccontò a Cannavacciuolo gli errori nella gestione: sbagli nelle comande, spesa non fatta, errori grossolani in cucina. Situazioni che portarono la titolare ad cacciare via i clienti esasperata: “Il ristorante è chiuso. Ve ne dovete andare, la cucina è chiusa”.