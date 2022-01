“Ciao Repubblica”, il brano resiliente di Vincenzo Incenzo

Roma, 14 gen. (askanews) – Esce in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “Ciao Repubblica” (Verba Manent / distribuzione Artist First), l’ultimo brano di Vincenzo Incenzo, un brano definito dallo stesso artista “schierato e resiliente”. Dopo il grande successo di “Pornocrazia” arriva il secondo singolo del cantautore che anticipa il nuovo album di inediti “Zoo”, in uscita prossimamente.

Mentre sale la tensione e fervono i preparativi per l elezione del nuovo presidente della Repubblica, arriva il saluto appassionato e struggente di Vincenzo Incenzo all Italia, scritto sotto il cielo di una Roma notturna e incantevole.

Ciao Repubblica è accompagnato da un video ambientato nella Roma storica più suggestiva, interpretato dall attrice Amelia Villano e diretto da Vincenzo Incenzo.