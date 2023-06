Ciclismo: granfondo Nove Colli, il 24 settembre si correrà per la Romagna

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "La Nove Colli si correrà ufficialmente domenica 24 settembre 2023 e sarà un'edizione ancora più unica della Granfondo più antica del mondo: la Asd Fausto Coppi di Cesenatico ha deciso infatti di devolvere gli utili della corsa in aiuto alla popolazione della Romagna colpita dall'alluvione di maggio". Lo annuncia l'organizzazione con una nota. "Un motivo in più per iscriversi e poter dire 'Io c'ero', ragione che ha spinto l'organizzazione ad aumentare il numero degli iscritti in modo da permettere a tutti di salire in bicicletta per la solidarietà. Il comitato organizzatore ha così deciso di togliere il limite dei 10.000 partecipanti e devolvere tutto l’utile prodotto al territorio colpito dall’alluvione".

Le parole di Andrea Agostini, Presidente della Fausto Coppi che organizza la granfondo: "non sapremo ancora che percorso potremo calcare ma siamo già al lavoro con il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e con i sindaci dell’entroterra per capire quali strade saranno agibili. Sono sicuro che sarà una Nove Colli indimenticabile. Si respirerà quell’ottimismo e quella solidarietà che le tv di tutto il mondo hanno mostrato nei momenti peggiori dell’alluvione. Ancora una volta faremo vedere di cosa è capace il popolo romagnolo. Chiudo quindi con un appello: ciclisti e cicloturisti di tutta Italia e del Mondo, venite a pedalare in uno dei nostri 3 percorsi, adatti a tutti i livelli di allenamento. Portate un sorriso e aiutate a ricostruire il nostro territorio".