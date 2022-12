Ciclone Usa, Biden: "Attenti alla neve, questa è roba seria"

Roma, 23 dic. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden informato sulle situazioni di freddo estremo che si stanno abbattendo sugli Stati Uniti e sul ciclone che sta portando violentissimi venti e tempeste di neve sul Midwest, sul Sud e sulla costa occidentale, ha chiesto agli americani di “prestare attenzione agli avvertimenti meteo locali”.

“Questa non è una nevicata di quando eravate bambini. Questa è roba seria. E la mia squadra è preparata per aiutare le comunità a superare – non è un gioco di parole – questa tempesta”, ha detto il presidente americano ai giornalisti a Washington.

“Per favore prendete estremamente sul serio questa tempesta. E non so se il vostro capo vi lascerà, ma se avete dei programmi di viaggio, partite ora, non è uno scherzo”.

Mentre il presidente parlava oltre 1.900 voli erano stati cancellati e altre migliaia erano in ritardo secondo i dati pubblicati da FlightAware. Amtrack, la maggiore compagnia ferroviaria del Paese ha sospeso alcune rotte del Midwest fino a domenica, mentre sta cercando di mantenere aperta la rotta nord-orientale.

I governatori di Georgia, Carolina del Nord, Kentucky e Wyoming

hanno dichiarato lo stato di emergenza.