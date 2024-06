Cicloturismo: parte Laduesse, in Calabria turismo esperienziale sui pedali

Roma, 10 giu (Adnkronos) - Dalla Riviera dei Cedri, il celebre tratto di costa affacciato sul mar Tirreno, ai monti del Parco Nazionale del Pollino. E’ Laduesse (laduesse.com), l’evento cicloturistico in programma sabato prossimo, 15 giugno, in provincia di Cosenza, in Calabria. Organizz...

Roma, 10 giu (Adnkronos) – Dalla Riviera dei Cedri, il celebre tratto di costa affacciato sul mar Tirreno, ai monti del Parco Nazionale del Pollino. E’ Laduesse (laduesse.com), l’evento cicloturistico in programma sabato prossimo, 15 giugno, in provincia di Cosenza, in Calabria. Organizzato dalla Asd Serragiumenta con la promozione della Toursearcher, Laduesse è una ciclo passeggiata a carattere non competitivo e partecipazione libera, che si propone come un appuntamento unico nel suo genere.

Il percorso di circa 77km con pendenze fino all’8%, 1700 metri di dislivello positivo e quote fino a 800metri s.l.m., permette agli appassionati di ciclismo di mettersi alla prova. Percorrendo anche alcune integrazioni suggerite lungo il tracciato, i km totali arrivano a 100 e il dislivello positivo sfiora i 2000 metri. Allo stesso tempo Laduesse garantisce una occasione unica di turismo esperienziale alla scoperta di luoghi affascinanti, perchè incontra borghi ospitali immersi in una natura incontaminata, regala panorami spettacolari e attraversa territori ricchi di tracce di culture millenarie con una offerta enogastronomica tutta da scoprire.

Laduesse si svolge con il patrocinio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, il supporto di partner tecnici come Gatorade e Chin8 Neri e la collaborazione, tra gli altri, di Credem, Catasta, Ciclovia dei parchi della Calabria, Alpi capital, Terre di Cosenza, Hotel delle Stelle. L'evento è parte del Pollino Bike Festival, l’appuntamento dedicato alla bicicletta, al cicloturismo e agli amanti delle due ruote in programma dal 14 al 16 luglio nel Parco nazionale del Pollino.

(Adnkronos) – Laduesse parte da Sangineto Lido, all’ombra del castello del Principe (XV secolo), e arriva al Castello di Serragiumenta (XVI secolo), dopo aver attraversato l’antico feudo dei San Severino su strade provinciali e secondarie a bassa frequentazione. I comuni interessati dal tracciato sono quelli di Sangineto, Belvedere, Sant’Agata d’Esaro, San Sosti, San Donato di Ninea, Acquaformosa, Lungo, Firmo ed Altomonte. L’obiettivo de Laduesse è quello di valorizzare il patrimonio culturale, storico e naturalistico del territorio attraversato e di esaltarne le qualità enogastronomiche e turistiche.

Il tracciato collega due eccellenze che solo la Calabria è capace di offrire in un pugno di chilometri: la Riviera dei Cedri, con il suo splendido mare, e il Parco nazionale del Pollino, incredibile nella sua incontaminata natura. Lungo il percorso sono previste tappe studiate per attirare l’attenzione dei partecipanti sui luoghi di interesse (monumenti, piazze, centri storici, luoghi di culto, mete di pellegrinaggi, cascate, boschi, bellezze naturalistiche) coinvolgendo le comunità locali e gli esercizi commerciali. Inoltre, lungo il tour i ciclisti avranno la possibilità di assaggiare la cucina e acquistare i prodotti enogastronomici locali.

Tra le tappe de Laduesse, il centro storico di Sant’Agata d’Esaro; il paese di San Sosti, con la cascata di frà Giovanni e una deviazione fino al santuario della Madonna del Pettoruto; il borgo di San Donato di Ninea, con il centro storico arroccato e il belvedere della chiesa della Motta, dove lo sguardo spazia lungo tutta la valle dell’Esaro fino al mar Ionio. Laduesse attraversa inoltre il cuore del territorio di cultura arbereshe, le cui testimonianze sono tutte visibili lungo il percorso: la chiesa di San Giovanni Battista Matrice di Acquaformosa; la cattedrale dell’Eparchia di Lungro, la chiesa di San Nicola di Mira; la chiesa di Santa Maria Assunta in cielo.