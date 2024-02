Incendi in Cile, situazione grave: un centinaio di morti

In Cile continuano gli incendi e la situazione è molto difficile: cresce il numero delle vittime

Ancora incendi in Cile

In questi giorni vi stiamo raccontando la situazione d’emergenza in Cile dovuta agli incendi. Purtroppo le fiamme continuano ad esserci e le vittime stanno salendo. Gabriel Boric, il presidente, ha affermato che questa è la più grande tragedia mai accaduta in Cile dopo il terremoto di fine febbraio del 2010 che causò uno tsunami e conteggiò più di cinquecento morti.

Purtroppo il vento molto forte sta contribuendo a rendere la situazione ancora più difficile. Altri cittadini sono stati evacuati, il fumo sta invadendo tutte le strade e al momento non si sa ancora quanti siano i cittadini che sono rimasti all’interno delle loro abitazioni in questi giorni e in queste ultime ore.

Cile, le vittime degli incendi

Al momento il numero delle vittime è pari a 112. Un bilancio veramente drammatico. Di queste oltre cento persone morte in modo così tragico, soltanto 32 sono state identificate. In Cile ci saranno due giorni di lutto nazionale per le vittime degli incendi.

Le parole di Ripamonti

Macarena Ripamonti, la sindaca di Vina del Mar, come riporta Agi ha così dichiarato in merito alla tragedia: