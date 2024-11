Alcuni insetti sono davvero deleteri e dannosi per le piante e le coltivazioni, in generale. La cimice asiatica corrisponde a questa descrizione in quanto può essere deleteria per le coltivazioni come gli ulivi o altre piante. Vediamo come intervenire in modo da tamponare i danni.

Cimice asiatica sulle piante

Un insetto quale la cimice asiatica può essere una specie particolarmente invasiva soprattutto per le coltivazioni come gli ulivi, considerando i tantissimi danni che questo parassita è in grado di causare e provocare a questa pianta. Quindi chi ha un ulivo o una qualsiasi altra pianta nel proprio giardino deve fare attenzione a questo parassita.

Si chiama in questo modo proprio perché originaria del paesi orientali quali Giappone, Corea e Cina. Considerata particolarmente invasiva anche perché si tratta di un insetto polifago che va a nutrirsi di tantissime piante tra cui gli ulivi, appunto.

La cimice asiatica è un insetto che può provocare danni alquanto seri alle coltivazioni degli ulivi e non solo, arrivando così anche a un calo della produzione di questo tipo di pianta. Le olive colpite da questo insetto possono presentare delle lesioni e dei fori che ne rendono difficile la produzione e la consumazione.

Il periodo autunnale è quello in cui questo insetto tende ad agire maggiormente dal momento che non riesce sempre a trovare il nutrimento adatto per la propria sopravvivenza come pere, mele, eccetera. Quindi una pianta come l’ulivo diventa una fonte attrattiva per la sua sopravvivenza.

Cimice asiatica su ulivi: interventi

Ad oggi, anche in seguito a una serie di studi, sembra non ci sia una vera e propria strategia di difesa che possa aiutare a combattere la cimice asiatica quindi prevenire i danni alle piante come gli ulivi, per esempio, che sicuramente può causare. L’unica cosa da fare è cercare di monitorare le varie piante proprio perché non vengano intaccate.

Un monitoraggio particolarmente specifico e attento è da considerarsi la soluzione migliore per porre fine alla presenza di questo insetto in coltivazioni come gli ulivi e non solo. L’uso di reti anti-insetto potrebbe essere considerata la soluzione migliore per prevenire questo tipo di problema.

Ci sono poi delle soluzioni naturali che consentono di tenere lontano la cimice asiatica. Una di queste è una preparazione a base di aglio e acqua che sicuramente ha l’effetto di allontanare e tenere alla larga questo insetto da una coltivazione di questo tipo. Le zanzariere sono altrettanto efficaci e valide, soprattutto se si intrufola all’interno dell’abitazione.

Cimice asiatica sulle piante: formula naturale

Per combattere la cimice asiatica sugli ulivi e altre piante o frutteti, la soluzione migliore è affidarsi a metodi che siano efficaci soprattutto nel lungo periodo. Il migliore è sicuramente un dispositivo quale Ecopest Home, considerato il migliore in questa categoria anche perché non dannoso e un’opzione ai pesticidi o altri insetticidi in commercio.

Un dispositivo dalle dimensioni non troppo ingombranti che aiuta, grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni, a tenere a distanza questi insetti. L’uso degli ultrasuoni che captano immediatamente permette di tenerli così alla larga. Un dispositivo da usare sia dentro che fuori l’abitazione che rende l’ambiente accogliente e protetto per tutti.

Agisce su una superficie di circa 250 metri quadrati per offrire una protezione totale e completa. Un repellente anti-insetto da accendere semplicemente collegandolo alla presa elettrica e lasciarlo in funzione h24 7 giorni su 7. Una formula valida per ogni insetto che si aggira in casa: dalle mosche, alle vespe, le zanzare, le termiti, i pesciolini d’argento, le scutigere, ma anche i ragni arrivando così ai roditori.

Un repellente valido, non impattante per l’ambiente, ecologico, ma anche al tempo stesso sicuro e soprattutto non dannoso, fastidioso e silenzioso.

Per ordinarlo bisogna semplicemente collegarsi al sito ufficiale del prodotto inserendo i dati nel modulo presente in modo da accertarsi di un prodotto esclusivo e originale.