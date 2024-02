Cimice dell'olmo: consigli e rimedi per prevenirla

In previsione dell’estate e non solo ci sono insetti che tendono ad annidarsi e insediarsi in casa. Uno dei più presenti, sebbene non minacciosi, è la cimice dell’olmo che si insedia ovunque, ma soprattutto in questa pianta. Qui alcune idee e consigli per allontanarla con rimedi e repellenti naturali.

Cimice dell’olmo

Un insetto che tende a proliferare e ad essere alquanto invasivo e presente soprattutto nei mesi estivi. Infatti, la cimice dell’olmo tende a essere presente, non solo in territorio cittadino, ma anche in ambienti di campagna o forestali e per l’agricoltura può essere un grave problema.

Un insetto delle dimensioni di 6-7 millimetri dal colore bruno-rossastro che tende a invadere le piante e i frutteti arrivando anche a danneggiarli. Per questa ragione, è consigliabile fare molta attenzione a questa specie e ai danni che può creare alle coltivazioni, in generale. Un’invasione sempre più presente e minacciosa per via delle mancate gelate dell’inverno e del caldo eccessivo dovuto al cambiamento climatico.

Sono proprio queste alcune delle condizioni che hanno portato a un aumento in vari ambienti, urbani e di campagna, di un parassita come la cimice dell’olmo. Sebbene non siano particolarmente pericolose per gli esseri umani o animali, in generale, possono dare alquanto fastidio. Proprio come gli altri parassiti, quale cimice verde o asiatica, anche la cimice dell’olmo tende a emettere un odore alquanto sgradevole se infastidita o minacciata.

Si chiama in questo modo proprio perché tende a essere presente soprattutto in quelle aree e regioni dove si trovano piante di olmo, appunto. Le strade alberate, i boschetti sono i luoghi dove è maggiormente comune trovare questo tipo di parassita. Sebbene viva per un periodo sulla pianta dell’olmo, non è un parassita di questa coltivazione.

Cimice dell’olmo: consigli

Proprio come la cimice verde che entra in casa intorno al mese di ottobre quando sopraggiunge la stagione autunnale, anche la cimice dell’olmo è presente nelle abitazioni dove trova riparo e rifugio in fessure, muri e crepe, oltre alle intercapedini dove è facile trovarla.

Nella stagione invernale si riapra in infissi, rivestimenti, ma anche rottami o cortecce vicino agli alberi delle case proprio per cercare calore e quindi ripararsi dai tepori del periodo rigido. Non appena finisce la stagione invernale, esce dal riparo e si stabilisce sulla pianta dell’olmo, da cui prende il nome.

La cimice dell’olmo è considerata un insetto alquanto invadente dal momento che ricopre le superfici dei davanzali, dei balconi, ecc. Entra poi negli arredi, quali armadi e cassetti e si deposita nei panni o nella biancheria stesa ad asciugare proprio come la cimice verde. Per contenerla è utile montare delle zanzariere alle porte o alle finestre impedendo così l’accesso all’abitazione.

Cimice dell’olmo: repellente naturale

Considerando che i pesticidi non sono adatti per allontanare la cimice dell’olmo in quanto hanno breve durata e poi sono controproducenti, è possibile optare per una soluzione naturale, efficace e valida. Si tratta di Ecopest Home, un repellente diverso dai soliti in quanto elettronico.

Si tratta di un dispositivo tecnologico dalle dimensioni piccole e compatte, quindi non ingombranti che aiuta a liberarsi di questo parassita in poco tempo. Il merito di questo prodotto è dovuto dall’interferenza magnetica e dagli ultrasuoni che, viaggiando a una velocità di 50 MegaHertz, permettono di tenere lontano questi insetti per il benestare di esseri umani e animali domestici.

Copre poi un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati permettendo di tenere alla larga non solo un insetto come la cimice dell’olmo, ma anche altre specie: dalle formiche ai ragni alle zanzare e vespe sino ai roditori. Per funzionare bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Salutare, sano ed ecologico, quindi rispettoso dell’ambiente, oltre a essere silenzioso e non disturbante o fastidioso.

Per reperirlo e ordinarlo bisogna semplicemente collegarsi al sito ufficiale del prodotto in quanto il repellente è originale ed esclusivo, quindi non disponibile nei negozi fisici oppure online. Il consumatore inserisce i dati nel modulo in fondo alla pagina usufruendo di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

