Cimice dell'olmo: come evitare la diffusione

Oltre alle classiche cimici, in natura vi sono altre specie che possono giungere in casa. Una di queste è proprio la cimice dell’olmo, leggermente diversa per aspetto dalle altre specie, ma ugualmente fastidiosa. Scopriamo come tenerla alla larga ed evitarne l’ingresso in casa.

Cimice dell’olmo

È uno dei tanti insetti presenti in natura e si chiama cimice dell’olmo proprio perché trascorre, per un breve periodo, il suo tempo su questa pianta. Si distingue per essere molto piccolina e avere una lunghezza di 6-7 millimetri, di colore bruno con disegni rossi, quindi diversa dalle altre specie che esistono e invadono le case.

Ha un ciclo vitale molto breve e, verso il periodo primaverile, si trasferisce dalle zone invernali alle piante dell’olmo dove si accoppia e depone le uova. Man mano che diventa adulta, quindi intorno all’inizio di giugno, si allontana da questa pianta e va in altre zone o alberi dove può cercare il riparo per il resto dell’estate.

Trova poi riparo in alberi quali querce, cortecce, ecc., ma la cimice dell’olmo inizia a trovarsi molto bene anche nelle abitazioni, dove è in grado di trovare il suo habitat per il resto del periodo estivo e non solo. Il periodo estivo è quello dove tende a invadere le abitazioni trovandosi lungo i davanzali delle finestre.

In casa si trova molto bene in altri luoghi e tende a nascondersi in cassetti, armadi, ma anche letti o tra la biancheria stesa ad asciugare. Non è un pericolo per esseri umani o animali domestici, ma è sicuramente una presenza alquanto fastidiosa e nociva.

Cimice dell’olmo: consigli

Un insetto molto fastidioso come la cimice dell’olmo, se disturbata, proprio come la cimice verde, emana un odore alquanto sgradevole. Per evitare tutto ciò è bene cercare di prevenire il suo ingresso in casa con consigli e suggerimenti utili. Ci sono alcune tecniche e suggerimenti che sicuramente aiutano a tenerla alla larga.

Tra i vari suggerimenti, come spesso accade con la presenza di insetti, è sicuramente quello di installare delle zanzariere anche nelle ore diurne, non solo la notte. In questo modo, applicandole alle finestre o alle porte, si evita che questo insetto possa entrare in casa. Sigillare gli accessi come porte e finestre, ma anche davanzali in modo da impedirne l’ingresso.

Considerando che proprio come la cimice verde, anche la cimice dell’olmo ama stare e depositarsi tra il bucato steso ad asciugare, potrebbe essere una ottima soluzione controllare attentamente i panni stesi ad asciugare prima di portarli in casa e riporli negli armadi o cassetti. Infine, i rimedi naturali e casalinghi sono altrettanto apprezzati in quanto aiutano a tenerla a distanza.

Si consiglia di evitare i trattamenti insetticidi o l’uso di pesticidi che sono dannosi per gli insetti, in generale, ma contengono anche degli elementi che possono essere pericolosi anche per gl esseri umani, in generale.

Cimice dell’olmo: miglior repellente

Per impedire alla cimice dell’omo di entrare in casa, la soluzione è affidarsi a un rimedio naturale, efficace e valido. Il migliore, tra i tanti in commercio e considerato una alternativa proprio ai pesticidi e insetticidi, è Ecopest Home, un repellente che, essendo dotato di ultrasuoni, permette di allontanarle rapidamente.

Un dispositivo tecnologico e innovativo in questo settore che, proprio grazie all’uso di ultrasuoni e dell’interferenza magnetica, fa in modo che questi insetti non si avvicinano a casa liberando così l’ambiente dalla loro presenza. Un repellente efficace e valido, come consigliano gli stessi consumatori ed esperti.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli ultrasuoni agiscono impedendo l’ingresso di questi insetti e rendendo l’ambiente insopportabile per la loro presenza in casa. Un dispositivo silenzioso che non emette fastidi o rumori molesti, naturale, in quanto non impatta sull’ambbiente, inodore. Tiene alla larga insetti di ogni tipo che possono entrare in casa, come le mosche, le vespe, i calabroni, ma anche le termiti e i roditori.

Ha una superficie di circa 250 metri quadrati che copre una area ampia e protegge h24 per tutti i giorni della settimana semplicemente collegandolo alla presa di corrente.

Originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi o Internet, ma necessita di collegarsi al sito ufficiale del prodotto dove, compilando il modulo con i dati, si riceve la chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine che ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

