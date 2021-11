Cinema: è morto Lou Cutell, fu tra i protagonisti di 'Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi'**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Lou Cutell, che ha interpretato il proctologo noto come 'Ass Man' nell'episodio della sesta stagione di Seinfeld 'The Fusilli Jerry' del 1995 e 'Amazing Larry', il noto personaggio 'con la cresta' nel film del 1985 per famiglie 'Pee-wee's Big Adventue', è morto all'età di 91 anni.

Ne dà notizia il sito specializzato Hollywood Reporter. Cutell è morto domenica, secondo quanto riportato su Twitter da uno dei protagonisti del film, Paul Reubens (alias Pee-wee Herman). Reubens lo ha definito "dolce, premuroso e senza pretese, furbo e malvagiamente divertente" riferendo di essere andato a trovarlo di recente. Nessun altro dettaglio della sua morte è attualmente disponibile.

In uno dei suoi primi ruoli, Cutell ha interpretato un medico che mira a portare tutte le donne sulla Terra su Marte in 'L'incredibile astronauta incontra il mostro spaziale' (1965), risultato in una classifica ufficiale come uno dei peggiori film mai realizzati.

Tuttavia, l'attore è anche apparso in diversi film di tutto rispetto durante la sua lunga carriera, tra cui 'Il Piccolo Grande Uomo' (1970), 'Il Più Grande Amatore del Mondo'(1977), 'Gioco sleale' (1978), 'Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi'(1989) e '2 single a nozze' (2005).

Cutell ha interpretato Leo Funkhouser in un paio di episodi di 'Curb Your Enthusiasm' della Hbo nel 2004 e nel 2013-14 è apparso come uno dei burloni anziani in Off Their Rockers di Betty White alla Nbc.