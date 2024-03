Ciocchetti (FdI): "Impegnati a rilancio Ssn per allargare screening"

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - “Siamo impegnati per dare un contributo al rilancio del Ssn. Abbiamo lottato per avere lo scudo finale, ora stiamo lavorando per modificare la legge Gelli-Bianco, risolvere il problema del contenzioso medico legale che ci costa 10 miliardi l'anno. E'...

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – “Siamo impegnati per dare un contributo al rilancio del Ssn. Abbiamo lottato per avere lo scudo finale, ora stiamo lavorando per modificare la legge Gelli-Bianco, risolvere il problema del contenzioso medico legale che ci costa 10 miliardi l'anno. E' un impegno che stiamo portando avanti perché è un tema centrale e particolarmente significativo, così come è fondamentale l'allargamento dello screening e fare una diagnosi precoce” del tumore al polmone. Lo ha detto Luciano Ciocchetti (FdI), vice presidente XII commissione Camera dei Deputati, intervenendo al convegno internazionale “Sublobar Resections for Lung Cancer: how, when, why” presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma.

“Il 2026 è l'anno in cui prevediamo una riorganizzazione del sistema territoriale della sanità”, ha specificato Ciocchetti aggiungendo: “Bisogna costruire le reti, le grandi aziende ospedaliere devono coordinare il lavoro sul territorio. Ci sono 4.500 medici in meno nel Ssn e questo è un problema che stiamo cercando di affrontare. Migliorare le condizioni di lavoro significa migliorare l'offerta del Ssn”, ha concluso.