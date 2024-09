L’indagine condotta dal sito Preply ha svelato quali sono le città più maleducate d’Italia. L’uso indiscriminato e aggressivo dello smartphone in pubblico, l’abitudine di saltare le file o il mancato rispetto dello spazio personale: questi sono solo alcuni dei comportamenti rilevati dalla ricerca.

Dal 2 al 7 novembre 2022 sono stati intervistati 1.558 Italiani che abitano nelle 19 città partecipanti al sondaggio, residenti da almeno 12 mesi. Sul totale dei partecipanti, il 49,3% si identifica come uomo e il 50,7% come donna.

Le città più maleducate d’Italia

Dopo i risultati ottenuti dallo studio, che ha coinvolto 1.558 residenti di 19 città italiane, è stata stilata una graduatoria delle “città più maleducate d’Italia“, alle quali è stato assegnato un punteggio basato su comportamenti ritenuti poco educati.

Sul podio delle città più maleducate d’Italia troviamo Venezia, Catania e Parma: rispetto al punteggio medio di maleducazione di 6,10, queste aree metropolitane hanno raggiunto rispettivamente 6,55, 6,52, e 6,51.

Venezia – 6.55 Catania – 6.52 Parma – 6.51 Milano – 6.33 Brescia – 6.30 Roma – 6.26 Genova – 6.25 Trieste – 6.23 Torino – 6.07 Taranto – 6.03

Inoltre, il 17,91% degli intervistati pensa che i forestieri siano più maleducati degli abitanti locali, il 26,38% che i più scortesi siano gli autoctoni, il 47,05% che se la giochino a pari merito, mentre il 8,66% è indeciso.

I comportamenti maleducati più diffusi in Italia

Oltre a scoprire quali sono le città italiane, Preply ha voluto indagare per sapere quali fossero i comportamenti maleducati più diffusi in tutto il Paese.

I comportamenti maleducati più diffusi in Italia includono: passare molto tempo al cellulare in pubblico, non lasciar passare le automobili nel traffico che confluiscono da altre corsie/strade e non rallentare alla guida quando si passa vicino ai pedoni. Tuttavia, non sono da sottovalutare anche le vecchie norme del galateo, come la prassi di lasciare una mancia o il rispetto per il personale di servizio. Anche il rumore eccessivo in spazi condivisi viene considerato un segno di mancanza di educazione.