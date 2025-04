Cittadinanza: Vannacci, 'giusto darla a chi fa il militare'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Dare la cittadinanza italiana a chi fa il militare, compresi i ‘maranza’? È una proposta che ha un suo perché: una richiesta di dimostrazione d’amore verso la nostra patria, che potrebbe essere concretizzata con il servizio militare di una certa lunghezza e che comprenda anche determinate esplicitazioni della volontà di appartenere a questa società, potrebbe sicuramente far parte di un percorso per ottenere la cittadinanza italiana”.

Lo ha dichiarato Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, intervenendo oggi a “ZTL” condotto da Gabriele Cappi sulla FM di Giornale Radio.

“Io sono il primo a dire che la cittadinanza non deve essere connessa a un automatismo come il luogo di nascita o la scuola – ha aggiunto il generale Vannacci -, ma deve invece essere collegata all’amore per la nazione: il fatto di svolgere e promettere di poter dare la vita per la difesa della nazione, cosa che fanno tutti i militari quando giurano fedeltà alla patria, potrebbe essere uno degli step richiesti per ottenere la cittadinanza”.