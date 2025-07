Milano: udienza La Russa jr su revenge porn, ragazza chiede 50mila euro danni

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Ha chiesto 50mila come provvisionale per i danni subiti la ragazza che sarebbe stata protagonista non consenziente di due video della presunta violenza sessuale avvenuta la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 a Milano e per cui sono indagati Leonardo Apache La Russa, fi...

Milano, 15 lug. (Adnkronos) – Ha chiesto 50mila come provvisionale per i danni subiti la ragazza che sarebbe stata protagonista non consenziente di due video della presunta violenza sessuale avvenuta la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 a Milano e per cui sono indagati Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e l'amico deejay Tommaso Gilardoni.

L'accusa di revenge porn, ossia la diffusione di immagini senza il consenso della vittima, riguarda due distinti episodi ed è aggravata per l'uso dello "strumento telematico".

La giovane, ammessa come parte civile nella prima udienza davanti alla giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Di Fazio, lamenta tra i danni subito anche la scelta di trasferirsi all'estero, proprio per cercare di allontanarsi da quanto sarebbe accaduto. La giudice ha rinviato l'udienza al prossimo 13 novembre, una data ben lontana dal 25 settembre quando davanti a un altro giudice per le indagini preliminari verrà discussa la richiesta di opposizione all'archiviazione chiesta dall'avvocato Stefano Benvenuto, legale della ventiduenne, in merito al reato di violenza sessuale contestato ai due amici.

Il figlio del presidente del Senato il 19 maggio 2023 avrebbe filmato e inviato all'amico deejay, tramite whatsapp, "un video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato" che ritraeva la giovane senza il suo "consenso", si legge nell'avviso di conclusione delle indagini della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro nell'avviso di conclusione indagini. A Gilardoni viene invece contestato l'aver inoltrato – nell'agosto successivo – un video a un amico estraneo ai fatti. Il 26enne, "dopo averlo realizzato", avrebbe inoltrato il contenuto su whatsapp. Immagini "a contenuto sessualmente esplicito" diffuse, per la procura, "senza il consenso della ragazza".