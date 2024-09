Clarissa Burt non ha riconosciuto Loredana Lecciso, con cui ha partecipato all' Isola dei Famosi.

Loredana Lecciso ha visitato la Casa del Grande Fratello per sostenere sua sorella Amanda. Durante la visita, c'è stato un momento di imbarazzo con Clarissa Burt, che è stato risolto quando Lecciso l'ha ricordata del loro incontro sull'Isola dei Famosi nel 2010. Lecciso è stata eliminata dallo show dopo 21 giorni, e da allora le due non si sono più viste. Burt vive a Phoenix, negli Stati Uniti, dal 2005.

Ieri Loredana Lecciso ha fatto una visita alla Casa del Grande Fratello per sostenere sua sorella Amanda, presentandola ai suoi nuovi compagni di viaggio. Quando ha incrociato Clarissa Burt, è sorto un momento di imbarazzo. Loredana ha avvolto l’americana in un abbraccio caloroso, lasciandola leggermente sorpresa. Accorgendosi della sua reazione, Loredana ha risposto alla domanda inaudibile di Clarissa dicendo “L’Isola!”, in un tentativo di farle ricordare dove si erano incontrate. Dopo un attimo di silenzio, Clarissa ha risposto “L’Isola! È vero!”. Le due donne hanno vissuto insieme una breve ma intensa avventura, tuttavia Loredana è stata eliminata dopo soli 21 giorni e tutto ciò è accaduto nel 2010, ben 14 anni fa. Gli appassionati di reality show ricorderanno sicuramente quell’edizione, che vedeva tra i partecipanti anche Aldo Busi e Sandra Milo, oltre a Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini & Donne. Dal 2005, Clarissa Burt risiede stabilmente a Phoenix, Stati Uniti, lontana dai riflettori e a contatto con la natura. L’unico incontro tra lei e Loredana Lecciso è avvenuto sull’Isola dei Famosi, e non si sono più viste da allora.