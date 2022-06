Clima e innovazione, Prysmian Group lancia la Sustainability Week

Milano, 21 giu. (askanews) – La sfida del climate change, l’innovazione come driver di crescita sostenibile e il rapporto con le comunità locali e gli stakeholder che sono parte integrante della strategia di sostenibilità di Prysmian Group, gruppo leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni: sono questi alcuni dei temi al centro della “Sustainability Week” organizzata da Prysmian Group e in programma fino al 24 giugno.

Il top management della sede centrale di Milano, le business unit e gli uffici regionali di tutto il mondo condividono in questi giorni i progressi fatti nell’ambito della strategia di sostenibilità e gli impatti sulle attività del Gruppo, il suo DNA orientato all’innovazione e le tecnologie di punta.

“La sostenibilità è il nostro business ed è quello che noi facciamo – ha sottolineato Maria Cristina Bifulco, Chief Sustainability Officer & Group Investor Relations Director di Prysmian Group – Abbiamo il privilegio di essere in un settore che ha un ruolo primario nella decarbonizzazione e anche nell’elettrificazione del nostro sistema.

Cerchiamo di farlo in un modo altrettanto responsabile all’interno delle nostre operations e del nostro gruppo”.

Al centro dell evento, intitolato “We are what we do. Sustainability is not an act, but a habit”, c’è il rapporto tra il Gruppo Prysmian e gli stakeholder. “A noi piace coinvolgere proattivamente i nostri stakholder per cercare di allineare le priorità strategiche che noi definiamo ai bisogni dei nostri stakeholder per essere sicuri di anticipare o soddisfare i loro bisogni”, ha spiegato la manager di Prysmian Group.

La Sustainabilty Week rappresenta anche l’occasione per sottolineare il ruolo strategico dello sviluppo di una rete elettrica trans-europea. “Sono tematiche estremamente strategiche ed importanti. Chiaramente, lo sviluppo delle reti – che siano sempre più integrate, efficenti, felssibili, smart – è un capitolo importante per consentire l’indipendenza energetica il più possibile del nostro paese e in generale dell’Europa e poi per consentire una decarbonizzazione a livello globale”, ha detto Bifulco.

In tale direzione va anche l’accordo appena siglato con Enel e annunciato alla Sustainability Week per la fornitura di cavi con tecnologia innovativa per lo sviluppo di reti più efficienti e più “green”.

“Abbiamo il privilegio di essere stati selzionati come fornitori di riferimento per la fornitura di prodotti di cavi di media tensione con questa tecnologia P-Laser che è pensata in ottica di sostenibilità perché è riciclabile. E’ quindi una espressione di come il nostro ruolo di enabler dell’energy transition si traduca anche nello sviluppo di prodotti che vengono preferiti dai nostri fornitori per lo sviluppo e il rafforzamento di reti che saranno sempre più green, anche a livello di media tensione”, ha concluso Bifulco.