Clima: imbrattano opera Cattelan, tre di Ultima Generazione a processo

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Sono tre gli attivisti di Ultima Generazione che andranno a processo a Milano, udienza fissata per il prossimo 18 marzo davanti alla terza sezione penale del tribunale, con l'accusa di aver imbrattato con della vernice lavabile, il 15 gennaio del 2023, il monumento Love, noto come 'Il dito' – dell'artista Maurizio Cattelan in piazza Affari. Lo ha deciso il gup di Milano Giulio Fanales che ha rinviato a giudizio tutti e tre gli imputati, di età compresa tra i 23 e i 39 anni, a differenza di quanto chiesto dalla pm Paola Biondolillo che aveva chiesto per loro il proscioglimento per "particolare tenuità del fatto". Parte civile nel procedimento è il Comune di Milano.