Le origini di Clio MakeUp

Clio Zammatteo, conosciuta come Clio MakeUp, è una figura iconica nel mondo del trucco e dell’influencer marketing. Nata a Belluno, ha trascorso la sua infanzia con i nonni mentre i suoi genitori vivevano in Germania. Questa esperienza ha plasmato la sua personalità e il suo approccio alla vita. A soli 14 anni, ha vissuto il dramma della separazione dei genitori, un evento che l’ha spinta a prendere decisioni importanti per il suo futuro.

Il percorso verso il successo

La carriera di Clio è iniziata in un periodo in cui il concetto di influencer era ancora in fase embrionale. Dopo aver abbandonato la scuola, ha deciso di seguire la madre in Germania per lavorare. Tuttavia, la sua vera passione era il trucco e la creazione di contenuti. Dopo aver studiato video design, si è trasferita a New York, dove nel 2007 ha lanciato il suo canale YouTube. Clio è stata una delle prime content creator italiane, aprendo la strada a molti altri nel settore.

Ritorno in Italia e sfide personali

Dopo 14 anni trascorsi a New York, Clio e la sua famiglia sono tornati in Italia nel 2020, un momento difficile a causa della pandemia. Questo ritorno ha segnato anche un cambiamento significativo nella sua vita personale: il divorzio dal marito Claudio, con cui ha condiviso 18 anni di amore e due figlie, Grace e Joy. Nonostante le difficoltà, Clio ha dimostrato una grande resilienza, affrontando la nuova vita da madre single con determinazione e positività.

Il futuro di Clio MakeUp

Oggi, Clio si concentra sulla crescita del suo brand e sul benessere delle sue bambine. La sua storia è un esempio di come sia possibile superare le avversità e continuare a perseguire i propri sogni. Con un passato ricco di esperienze e un futuro promettente, Clio MakeUp rimane un’icona nel mondo del trucco e un’ispirazione per molti.