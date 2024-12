Un inizio scoppiettante

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 9 dicembre ha catturato l’attenzione del pubblico con un inizio frizzante. Roberta, una pacchista proveniente dal Piemonte, ha deciso di affrontare il gioco insieme alla sorella Ilaria. Il conduttore Stefano De Martino, sempre in forma, ha aperto la serata con uno dei suoi celebri sketch, rompendo il ghiaccio e preparando il terreno per una serata ricca di emozioni.

Una proposta allettante

Durante la trasmissione, la sorella di Roberta ha rivelato di essere in cerca di lavoro, e De Martino ha colto l’occasione per trasformare il programma in un vero e proprio “ufficio di collocamento”, cercando di aiutarla a trovare un impiego come baby sitter. La partita è iniziata con buone prospettive: Roberta ha eliminato diversi pacchi blu, creando un tabellone promettente. Il Dottore, notando la sua fortuna, ha fatto un’offerta iniziale di 35mila euro, ma Roberta, fiduciosa, ha deciso di rifiutare, convinta di poter ottenere di più.

La svolta inaspettata

Da quel momento, la situazione ha preso una piega inaspettata. Roberta ha subito una vera e propria strage di pacchi rossi, perdendo cifre importanti come 300mila e 75mila euro. L’offerta del Dottore è scesa drasticamente a 5mila euro, ma la pacchista ha scelto di continuare. Nonostante alcune fortunate eliminazioni, la tensione è aumentata quando ha dovuto affrontare la realtà di trovarsi con solo 10 euro e 30mila euro nel pacco finale. L’ultima offerta del Dottore, pari a 12.500 euro, è stata accettata da Roberta e Ilaria, ma con grande rammarico, poiché il loro pacco conteneva i 30mila euro.

Critiche e delusioni

La puntata ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Molti spettatori hanno trovato l’episodio troppo piatto, attribuendo la colpa all’eccessiva emotività di Roberta, che ha reso il gioco meno dinamico. La scelta finale, in particolare, è stata oggetto di critiche, poiché Roberta, dopo aver dichiarato di voler rischiare, ha ceduto proprio nel momento cruciale. Questo ha portato a una riflessione su quanto sia difficile mantenere la lucidità in situazioni di alta pressione, dove le emozioni possono influenzare le decisioni in modo significativo.