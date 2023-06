Home > Video > Come cancellare i tatuaggi: la procedura Come cancellare i tatuaggi: la procedura

Se da un lato la moda dei tatuaggi è fortemente cresciuta negli ultimi anni, in aumento è anche il numero di coloro che decidono di farsene rimuovere uno che hanno smesso di apprezzare o che non considerano più rappresentativo del proprio modo di essere. Ma come si cancella un tatuaggio? Ecco un video che illustra la procedura