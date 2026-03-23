Come elettori non abituati alle urne e moderati hanno inciso sul referendum sulla giustizia

Come elettori non abituati alle urne e moderati hanno inciso sul referendum s...

Come elettori non abituati alle urne e moderati hanno inciso sul referendum s...

Il referendum sulla riforma della giustizia, votato il 22 e 23 marzo 2026, ha mostrato dinamiche elettorali complesse che vanno oltre il semplice confronto tra schieramenti. Il risultato finale, con una prevalenza del No, è stato influenzato da più elementi: un’affluenza superiore alle attese, la mobilitazione di una fetta di elettorato poco incline al voto e segnali di distacco tra gli elettori più moderati del centrodestra.

Per comprendere l’esito è utile guardare insieme ai numeri assoluti anche alle letture demoscopiche e geografiche: da una parte un nuovo elettorato definito come elettori ‘dormienti’, dall’altra i distinguo dentro partiti che tradizionalmente rappresentano la base del Sì. Queste variabili hanno inciso sulla distribuzione territoriale del consenso e sulle interpretazioni politiche emerse a urne chiuse.

Chi sono gli elettori ‘dormienti’ e quale peso hanno avuto

Negli studi demoscopici il gruppo definito elettori ‘dormienti’ comprende circa il 10-15% dell’elettorato: persone che abitualmente non partecipano alle consultazioni ma che questa volta si sono recate alle urne. Le rilevazioni attribuiscono a questa categoria una scelta netta per il No, con stime che oscillano tra il 57,7% e il 65% di preferenze contrarie alla riforma. Il loro apporto è stato determinante per aumentare l’affluenza e spostare l’ago della bilancia, anche se da solo non esaurisce la spiegazione del risultato complessivo.

Motivazioni alla base del comportamento

Secondo gli analisti, tra cui ricercatori di istituti demoscopici e commentatori come Lorenzo Pregliasco di YouTrend, le motivazioni si collocano su due assi principali: la difesa della Costituzione e il voto di protesta. Il primo nucleo è citato come fattore di scelta per circa il 61% dei contrari, mentre una quota significativa (attorno al 31% in alcune stime) ha ammesso di usare il referendum per esprimere dissenso verso il governo. Inoltre i giovani, raggiunti da campagne social efficaci, hanno contribuito in misura rilevante al fronte del No.

I distinguo nel centrodestra e la geografia del voto

Un elemento chiave emerso dalle rilevazioni del consorzio Opinio Italia è la presenza di scollamenti tra l’elettorato dei partiti di centrodestra. Secondo i dati, gli elettori di Forza Italia e di Noi Moderati hanno espresso il Sì nell’82,1% dei casi (e il No nel 17,9%), mentre nella Lega il Sì è stato all’85,9% e il No al 14,1%. I seguaci di Fratelli d’Italia risultano più coerenti con l’iniziativa, con un consenso al Sì dell’88,8%. Nel centrosinistra le defezioni sono più contenute: il PD, il M5S e altre formazioni hanno registrato percentuali elevate di No.

Concentrazione territoriale e città simbolo

La distribuzione del voto mostra un’Italia divisa: il Sì ha resistito in alcune aree del Nord, come Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, mentre il No ha prevalso ampiamente in molte Regioni, inclusi territori amministrati dal centrodestra come Calabria, Lazio, Piemonte e Sicilia. Tra le città, Napoli ha segnato punte fino al 75% di No, mentre Bologna e Palermo hanno registrato circa il 68%. Questo quadro riflette una variabilità territoriale strettamente connessa ai livelli di mobilitazione e alle specificità locali.

Affluenza, voto all’estero e numeri assoluti

L’affluenza è stata un fattore decisivo: dopo la prima giornata di votazioni la partecipazione aveva raggiunto il 46,07%, con proiezioni finali attorno al 60%. Questo livello è risultato superiore alle attese dei modelli preelettorali e ha inciso sulle proiezioni del risultato. Allo stesso tempo il voto degli italiani all’estero, con circa 5 milioni di aventi diritto, è stato considerato potenzialmente determinante: storicamente oltre un milione di connazionali vota, e la loro preferenza, più favorevole al Sì secondo alcune rilevazioni, poteva ribaltare equilibri in caso di margini stretti.

Confronti con i numeri delle politiche

In termini assoluti i sì hanno totalizzato circa 12.448.047 voti sul territorio nazionale, cifra comparabile ai consensi ottenuti dalla maggioranza di governo alla Camera nel 2026, mentre i no hanno raggiunto circa 14.461.074. Questi confronti aiutano a comprendere come il referendum abbia richiamato anche un nuovo elettorato anti-partitico che non aveva partecipato alle ultime politiche o europee.

Letture politiche e possibili conseguenze

Tra gli osservatori è emersa una pluralità di interpretazioni. Per Antonio Noto il quadro suggerisce che «in termini assoluti il centrodestra e il centrosinistra hanno tenuto i loro voti», con l’aggiunta di un nuovo elettorato mobilitato contro la riforma. Nicola Piepoli ha sottolineato come il risultato rappresenti una risposta alla proposta sulla separazione delle carriere più che un colpo definitivo al governo: la situazione politica resta stabile ma con conseguenze sul piano della coesione interna alla maggioranza.

In sintesi, il No al referendum del 22 e 23 marzo 2026 è il frutto di una combinazione di fattori: la partecipazione di elettori ‘dormienti’, i distinguo tra elettori moderati e la variabile dell’affluenza territoriale. Analizzare questi elementi aiuta a interpretare non solo il risultato immediato ma anche le possibili ripercussioni sull’agenda politica dei prossimi mesi.