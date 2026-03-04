Come la retorica sacra plasma il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran

Negli ultimi sviluppi del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si è osservata una crescente tendenza a usare un linguaggio di natura religiosa per descrivere le operazioni militari. Questo articolo esplora come e perché alcune frasi e simboli sacri vengono mobilitati, chi ne trae vantaggio e quali rischi comporta questa scelta retorica.

Le affermazioni registrate da ong, testimonianze interne e interventi pubblici rivelano l’uso di riferimenti biblici e apocalittici accanto a dichiarazioni di natura strategica: una miscela che rende più difficile distinguere tra motivazioni geopolitiche e convinzioni religiose.

Chi sta usando la retorica religiosa e cosa dicono

Fonti diverse, tra cui organizzazioni per la difesa della libertà religiosa e gruppi per i diritti civili, hanno segnalato episodi in cui militari e dirigenti politici hanno fatto riferimento all’Apocalisse, all’Armageddon o a figure bibliche per descrivere gli obiettivi della campagna. Al contempo, funzionari di alto livello hanno impiegato termini duri per definire l’avversario, etichettandolo come fanatico religioso o menzionando tradizioni escatologiche per delegittimarlo.

Testimonianze interne e reazioni pubbliche

Un’organizzazione che tutela la libertà religiosa nelle forze armate ha ricevuto segnalazioni su comandi che avrebbero descritto la guerra come parte di un disegno escatologico. Parallelamente, gruppi di difesa dei diritti civili hanno denunciato espressioni pubbliche di rappresentanti governativi che, secondo loro, alimentano islamofobia e discriminazione.

Perché i leader ricorrono a questa narrativa

La scelta di incastonare un conflitto in termini sacri può essere letta su più livelli. Sul piano interno, la retorica religiosa ha un forte potere di mobilitazione: rende la guerra moralmente netta, facilita l’identificazione del nemico e attiva reti di sostegno già esistenti presso comunità di fede.

Su un piano simbolico-culturale, parlare di guerra di civiltà o usare archetipi sacri costruisce una dicotomia «noi contro loro» che semplifica una realtà geopolitica complessa. Infine, sul piano strategico, questa narrativa può servire a legittimare azioni militari difficili da spiegare con argomentazioni puramente tecniche.

Attori internazionali e coalizioni religiose

Elementi di sostegno non solo politico ma anche religioso — come predicatori o gruppi ideologici che interpretano i conflitti in chiave escatologica — vengono spesso messi in luce per rafforzare il fronte interno. Questo crea un circuito in cui la retorica sacra alimenta l’azione militare e viceversa.

Quali interessi strategici si nascondono dietro la retorica

Al di là dei simboli, esistono obiettivi pratici: alcuni leader ritengono che un Iran indebolito o frammentato sia preferibile a uno stabile e ostile. In questo senso, la prospettiva della diminuzione della capacità atomica e del sostegno a milizie proxy è un risultato ricercato che non richiede necessariamente la costruzione di un nuovo regime amico.

La retorica religiosa, in questo quadro, può funzionare come strumento per sostenere operazioni che mirano a ridurre l’influenza regionale di Teheran o a limitare la sua capacità di proiezione militare.

Rischi della sacralizzazione del conflitto

Trasformare la guerra in una lotta sacra aumenta il pericolo che la ricerca di compromessi diventi impossibile: quando gli obiettivi sono presentati come voluti dalla divinità o inscritti in una narrativa apocalittica, la diplomazia perde leve e la riconciliazione post-bellica si fa più remota. Inoltre, la deumanizzazione dell’avversario facilita violazioni dei diritti e escalation di violenza contro civili.

Infine, l’utilizzo di simboli religiosi può avere ricadute globali: alimenta tensioni intercomunitarie e rende più difficile isolare la disputa come mero problema geopolitico, ampliando il conflitto sul piano simbolico e sociale.

Le dichiarazioni pubbliche e le testimonianze interne mostrano che la retorica religiosa è oggi parte integrante del dibattito intorno a questo conflitto. Pur comprendendo l’efficacia di tali linguaggi nel raccogliere consenso, è essenziale riconoscerne i limiti e i pericoli: moralizzare la guerra complica la pace e può alimentare cicli di violenza difficili da spezzare.

Un approccio più prudente richiederebbe che i leader separino chiaramente le considerazioni di sicurezza nazionale dalle convinzioni religiose, favorendo spiegazioni trasparenti e soluzioni politiche che riducano il rischio di radicalizzazione e salvaguardino i diritti delle comunità coinvolte.