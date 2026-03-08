Come l'escalation di droni e missili sta cambiando lo scenario militare e diplomatico

Come l'escalation di droni e missili sta cambiando lo scenario militare e dip...

Un riepilogo delle offensive con missili Iskander-M, sciami di droni Shahed e le implicazioni diplomatiche e operative per Ucraina, Gran Bretagna e paesi del Golfo

La crisi in Ucraina continua a dispiegarsi su più fronti: attacchi aerei e con droni, vittime civili in città come Kharkiv, accuse reciproche tra Mosca e Kiev, e la preoccupazione per la sicurezza di installazioni straniere sul terreno ucraino. Al centro ci sono tecnologie a basso costo che alterano la strategia bellica e decisioni politiche che amplificano il rischio per personale e infrastrutture.

Nel frattempo, i rapporti internazionali si intrecciano: visite ufficiali a Kiev, dichiarazioni dei leader e offerte di cooperazione militare che aggiungono tensione a uno scenario già teso. Le informazioni rilasciate pubblicamente — comprese immagini e video — possono avere effetti concreti sulla sicurezza delle operazioni.

Gli attacchi recenti e le conseguenze sul terreno

Le forze russe hanno lanciato operazioni notturne che, secondo le fonti ucraine, hanno incluso l’impiego di missili balistici Iskander-M e uno schieramento massiccio di droni come gli Shahed, Gerbera e Italmas. Il Comando dell’aviazione ucraina ha riferito che, alle prime ore, le difese hanno intercettato un numero significativo di mezzi aerei: alle 09 le unità hanno dichiarato di aver abbattuto 98 droni tra diversi tipi, mentre restano registrazioni di due missili balistici e di altri attacchi in più località.

Parallelamente, un violento colpo ha colpito Kharkiv: un condominio è stato gravemente danneggiato causando la morte di otto persone, tra cui due minori, e numerosi feriti e dispersi. L’attacco ha reso evidente come le infrastrutture civili siano sempre più esposte ai raid che combinano munizionamento guidato e droni kamikaze.

Impatto sulle infrastrutture e sulle vite civili

Le esplosioni hanno provocato danni agli impianti energetici e alle reti di servizio, con effetti che si ripercuotono sulla vita quotidiana della popolazione. Le autorità locali hanno segnalato che diversi edifici residenziali e servizi essenziali sono stati colpiti, contribuendo a una crescente crisi umanitaria. Il presidente Zelensky ha rilanciato l’appello a mantenere alta l’attenzione internazionale e il sostegno militare al Paese.

Accuse reciproche e rischi per le regioni di confine

Le autorità regionali russe hanno denunciato a loro volta un attacco missilistico su larga scala da parte delle forze ucraine nel territorio di Belgorod, che avrebbe danneggiato infrastrutture energetiche senza causare vittime secondo le prime informazioni ufficiali. Queste accuse incrociate alimentano una narrativa di escalation e aumentano la probabilità di ritorsioni e nuove operazioni transfrontaliere.

Il quadro strategico è complicato dalle parole dei leader: il presidente russo ha definito la crisi come il risultato di un “errore sistemico” dell’Occidente, mentre dall’altra parte Kiev consolida legami e visite internazionali, tra cui quella del neo premier olandese Rob Jetten, ricevuto a Kiev per discutere difesa aerea e sanzioni.

Dimensione politica e diplomatica

Le missioni e gli incontri diplomatici testimoniano che la guerra non è solo militare, ma anche politica. La cooperazione tra Paesi europei e l’Ucraina sui sistemi di difesa è vista come fondamentale per contenere gli attacchi aerei e tecnologici. Ogni visita ufficiale porta con sé discussioni su forniture, formazione e meccanismi di intelligence condivisa.

La minaccia dei droni low-cost e il caso della struttura britannica

Un elemento che attraversa sia il teatro ucraino sia quello mediorientale è il ruolo dei droni Shahed e dei sistemi a basso costo che mettono sotto pressione le difese convenzionali. Questi velivoli, economici e spesso prodotti in serie, possono saturare i radar e costringere gli avversari a impiegare intercettori molto più costosi per neutralizzarli, creando un paradosso economico e operativo.

In questo contesto, è emerso un incidente di potenziale grande impatto: il Ministero della Difesa britannico ha pubblicato un video che mostrava il ministro Luke Pollard in una struttura di supporto in Ucraina. Pur non indicando esplicitamente la posizione, il materiale è stato giudicato geolocalizzabile da esperti e poi rimosso per evitare che possa diventare un obiettivo per attacchi con bombe, droni o missili. Il timore è che informazioni visive pubblicate online possano trasformare un sito sensibile in un obiettivo concreto, mettendo a rischio personale britannico e ucraino.

Diffusione di competenze e mercato degli intercettori

Parallelamente, la diffusione delle tecniche ucraine di difesa contro i droni — dall’uso di mitragliatrici con termocamere all’impiego di piccoli droni intercettori FPV — ha creato richieste internazionali. Paesi del Golfo e il Pentagono stanno valutando l’acquisto di intercettori a basso costo sviluppati in Ucraina per contrastare gli Shahed, in modo da preservare le scorte di missili convenzionali più costosi per minacce diverse.

Le scelte di comunicazione e la gestione delle informazioni possono avere conseguenze immediate e drammatiche sul campo.