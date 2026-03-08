Home > Attualità > Come l’Europa vuole tutelare la produzione creativa contro l’intelligenza...

Come l’Europa vuole tutelare la produzione creativa contro l’intelligenza artificiale

come leuropa vuole tutelare la produzione creativa contro lintelligenza artificiale 1772947735

Un incontro stampa con il relatore Axel Voss illustrerà le proposte del Parlamento europeo per difendere il diritto d’autore nella nuova fase dominata dall’intelligenza artificiale; appuntamento martedì 10 marzo alle 15.00 (pubblicato 06/03/2026).

di Pubblicato il

Axel Voss illustrerà le posizioni del Parlamento europeo su diritto d’autore e tecnologie emergenti durante un incontro con i giornalisti fissato per martedì 10 marzo alle 15:00. Il documento di riferimento, pubblicato il 6 marzo 2026, servirà da base per il confronto pubblico: l’obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio tra la tutela dei creatori e lo sviluppo delle tecnologie digitali.

Di cosa si parlerà
Il relatore designato presenterà i contenuti del testo e risponderà alle domande della stampa. L’appuntamento si inserisce in una serie di consultazioni pubbliche volte a tradurre in orientamenti normativi le sfide poste dall’intelligenza artificiale all’ecosistema creativo e editoriale.

Le proposte principali
Tra le misure suggerite figurano obblighi di trasparenza sugli insiemi di dati usati per l’addestramento dei modelli e meccanismi di responsabilità per chi sfrutta contenuti protetti. Si propone inoltre di introdurre eccezioni mirate per usi legittimi, come la ricerca scientifica, e di definire procedure per autorizzazioni e compensi agli autori quando i loro lavori vengono impiegati senza consenso.

Perché la questione è urgente
La diffusione rapida di sistemi di intelligenza artificiale ha riacceso il dibattito sulle ricadute giuridiche ed economiche: dall’uso non autorizzato di opere come materiale di addestramento alla produzione automatica di contenuti che possono richiamare stili tutelati. L’urgenza nasce dalla necessità di proteggere redditi e diritti degli autori senza soffocare l’innovazione.

Impatto su creatori e industria
Le norme proposte puntano a garantire maggiore chiarezza su responsabilità e trasparenza. Se introdotte, potrebbero riconoscere ai creatori forme di compenso e imporre obblighi di tracciabilità ai fornitori di dati. Allo stesso tempo, operatori e piattaforme dovranno aggiornare policy e contratti per rispettare i nuovi vincoli.

Costi e criticità tecniche
L’applicazione delle misure comporterà oneri di compliance che potrebbero incidere sui costi operativi di sviluppatori e piattaforme. Restano aperte questioni pratiche, come la definizione precisa degli “insiemi di dati”, la verifica delle licenze e le modalità tecniche per rendere tracciabili e verificabili le fonti usate nell’addestramento.

Trasparenza e responsabilità operativa
Le proposte richiedono di dettagliare chi fornisce i dati, quali tipi di opere sono stati utilizzati e come vengono gestite le autorizzazioni. Tra gli strumenti ipotizzati ci sono obblighi di diligenza per chi costruisce e mette in commercio modelli, l’indicazione dei fornitori dei dataset e criteri per controllare l’ottemperanza alle licenze.

Il ruolo del dibattito pubblico
L’incontro con la stampa servirà anche a raccogliere osservazioni da diversi stakeholder: creatori, imprese tecnologiche e mondo della ricerca. Le consultazioni pubbliche e mediatiche sono pensate per alimentare un confronto informato che aiuti a calibrare soluzioni praticabili e condivise.

Prossime tappe legislative
Dopo la presentazione del relatore il Parlamento avvierà la fase di esame: discussioni in commissione, audizioni con associazioni e possibili emendamenti precederanno la calendarizzazione di una votazione in aula. L’effetto concreto sulle industrie culturali e sulle pratiche di training dipenderà dalle scelte di attuazione e dai tempi parlamentari. Resta da vedere come verranno risolte le criticità tecniche e come sarà bilanciato l’interesse pubblico con le esigenze degli autori e degli operatori del digitale.