Come truccarsi ad Halloween: le idee per farlo in casa

Truccarsi ad Halloween è facile e divertente. Vediamo come realizzare i make up più trendy.

Truccarsi per Halloween può essere veramente impegnativo, ma nessuno di noi è disposto a rinunciare a questa sfida, anche perché potrà essere affrontata in casa, in totale autonomia, sfruttando i prodotti che si usano, di solito, per il trucco tradizionale.

Come truccarsi ad Halloween

Mancano ormai pochissimi giorni ad Halloween e molti di noi, sicuramente, si staranno già organizzando con gli amici o con i figli, per partecipare ad eventi a tema, organizzati in casa o in discoteca, oppure, a partecipare al classico “dolcetto o scherzetto”. Qualunque sia il tipo di serata che si sta organizzando, dopo aver scelto il costume da indossare, non ci resta che pensare ad un trucco elegante, ma spaventoso allo stesso tempo, da sfoggiare nella Notte delle Streghe.

Fortunatamente, per truccarsi ad Halloween non occorre essere dei make up artist e, con i pochi e semplici prodotti che si usano, di solito, per il trucco tradizionale, si possono realizzare trucchi da vampiro, zombie o strega in pochissimo tempo e con una precisione da far invidia a chiunque! Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come realizzare i più belli.

Come truccarsi ad Halloween: i make up più trendy

E’ vero che non bisogna essere dei make up artist per truccarsi ad Halloween, ma è anche vero che occorre essere molto creativi per realizzare un trucco spaventoso, che richiami il travestimento che si sfoggia. Se siete creativi, sicuramente, non avrete problemi, ma se non lo siete e avete bisogno di essere truccati, perché andrete con i vostri figli a fare “dolcetto o scherzetto”, oppure, parteciperete ad una serata a tema, magari chiedete aiuto a qualcuno di vostra fiducia che vi aiuti nell’impresa.

Per realizzare un trucco da vampiro avrete bisogno di un fondotinta che sia di una tonalità molto più chiara rispetto alla vostra pelle, un ombretto nero per realizzare un contorno intorno agli occhi e a farli sembrare più profondi e un ombretto rosso da sfumare per richiamare l’idea del sangue. Il rossetto dovrà essere di un rosso intenso e colorate anche i contorni della bocca con un po’ di rosso, sempre per richiamare l’idea del sangue. Applicate i denti da vampiro e il gioco è fatto.

Il trucco da zombie è molto simile, ma un po’ più semplice. Per realizzarlo, infatti, avrete bisogno di un fondotinta di una tonalità molto più chiara rispetto a quella della vostra pelle, della cipria e, ovviamente, di ombretti molto chiari. Potete scegliere di applicare un eyliner e, infine, un mascara, rigorosamente neri. Per dare il tocco finale, potreste realizzare delle cicatrici finte, cospargere il viso con del sangue finto e, ovviamente, non dimenticate le lenti di colore rosso.

Un altro trucco molto in voga nel giorno di Halloween è quello del pagliaccio. Per quanto questa creatura faccia spaventare, persino, gli adulti, il suo costume, è di gran lunga quello più indossato durante le occasioni speciali. Anche in questo caso, utilizzate fondotinta e cipria di tonalità molto più chiare rispetto alla vostra pelle, ingrandite gli occhi con un eyliner nero, applicate un mascara, se lo preferite, e colorate un po’ il viso con i colori tipici del pagliaccio. Completate con un gran bel naso di colore rosso e una bella parrucca.

Come truccarsi ad Halloween: cosa acquistare su Amazon

Questi make up sono solo alcuni di quelli più trendy che si possono vedere in giro nel giorno di Halloween, sebbene, in realtà, ve ne siano molti altri, come quello da Strega Cattiva, Biancaneve o l’intramontabile Sirenetta. Ecco cosa comprare su Amazon, alla migliore offerta, per truccarsi ad Halloween, realizzando questi e molti altri trucchi.

Aurasky Trucchi Halloween, Sangue Finte Ferita Cicatrice Cera, Trucco per Viso e Corpo, Joker Vampiro Cosplay Scheletro Trucco Effetti Speciali

Questo kit contiene dei pennelli per il trucco, delle spatole, delle spugne e, ovviamente, degli ombretti in colori diversi, del sangue finto e delle finte cicatrici. Molto versatile, il set può essere utilizzato per realizzare trucchi differenti, sia per il viso che per il corpo, come quello dello scheletro, ma anche del pagliaccio, dello zombie e del vampiro. Il trucco si rimuove con dello struccante professionale e acqua fresca.

Halloween Trucco Viso, Halloween Trucco Bianco e Nero, Trucco Bianco Nero Make up Bambini Adulti, Pittura Viso Bianco e Nero, Cosplay Effetti Speciali Sfx Trucco (B)

Questo set è adatto sia ai bambini che agli adulti ed essendo stato realizzato con prodotti naturali si adatta a tutti i tipi di pelle. Come per i trucchi che si utilizzano in queste occasioni, anche questo trucco si rimuove facilmente con dell’acqua fresca e degli struccanti professionali. Il set include dei pennelli, degli ombretti bianchi e neri e degli adesivi a forma di ragno.

immetee Kit di trucco SFX, trucco di Halloween di pittura del corpo del viso di effetto speciale, sangue finto halloween, trucchi halloween(nuovo kit trucco halloween)

Il kit può essere utilizzato sia dagli adulti che dai bambini perché sono stati utilizzati ingredienti naturali, che si adattano anche a tutti i tipi di pelle. Per la rimozione, anche in questo caso, consigliamo l’utilizzo di struccanti professionali e acqua fresca. Il set include delle spugne, dei pennelli e tutto l’occorrente per realizzare i trucchi che si ispirano alle maschere più trendy.