Commercio: fonti p.Chigi, 'no condizioni per sottoscrivere accordo Ue-Mercosur'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Nel confermare che l'approfondimento delle relazioni con i Paesi del Mercosur debba continuare a rappresentare una priorità strategica per l’Unione Europea oltre che per l’Italia, a livello sia politico che economico e industriale, il Governo italiano ritiene che non vi siano le condizioni per sottoscrivere l’attuale testo dell’Accordo di associazione tra Ue-Mercosur e che la firma possa avvenire solo a condizione di adeguate tutele e compensazioni in caso di squilibri per il settore agricolo. Si apprende da fonti di palazzo Chigi.

In primo luogo, va garantito che le norme europee sui controlli veterinari e fitosanitari siano pienamente rispettate e, più in generale, che i prodotti che entrano nel mercato interno rispettino pienamente i nostri standard di protezione dei consumatori e controlli di qualità. Serve poi un fermo impegno della Commissione a monitorare costantemente il rischio di perturbazioni del mercato e, in tal caso, ad attivare un rapido ed efficace sistema di compensazione, dotato di risorse finanziarie consistenti.

L’eventuale via libera italiano alla firma dell’accordo da parte dell’Unione Europea – si spiega- resta pertanto condizionato alla previsione di misure concrete ed efficaci per tenere in conto le preoccupazioni del settore agricolo europeo. La Sovranità Alimentare europea, al pari degli oggettivi vantaggi dovuti al rafforzamento dei mercati, resta un obiettivo strategico del Governo italiano.