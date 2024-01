Commesse Anas: Conte, 'Salvini? Trasparenza conta, non si sottragga a Parlamento'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Sul caso delle commesse Anas, che ha visto finire ai domiciliari Tommaso Verdini, "l’importante è che chi ha responsabilità pubbliche agisca sempre in trasparenza e non si sottragga mai al confronto ed anche per questo che stiamo sollecitando Salv...

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Sul caso delle commesse Anas, che ha visto finire ai domiciliari Tommaso Verdini, "l’importante è che chi ha responsabilità pubbliche agisca sempre in trasparenza e non si sottragga mai al confronto ed anche per questo che stiamo sollecitando Salvini a riferire in Parlamento sugli appalti Anas". Lo dice all'Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte, intercettato nei pressi della sede M5S di via Campo Marzio.