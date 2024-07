Comunque vada, oggi, giovedì 18 luglio 2024, verrà ricordato come un giorno fondamentale per l’Unione europea. L’Europarlamento, infatti, è chiamato a decidere sul futuro del proprio presidente. Ursula Von der Leyen verrà riconfermata al vertice della Commissione europea?

Commissione europea, Von der Leyen oggi alla prova del voto

Ursula Von der Leyen potrebbe essere rieletta oggi per la seconda volta come presidente della Commissione europea. Per farlo, la leader deve raggiungere la soglia di 361 preferenze. Secondo le anticipazioni, si andrebbe proprio verso questa strada, con la Von der Leyen che avrebbe già incamerato il sì di 400 europarlamentari. Fondamentali, in questo senso, i dialoghi aperti con il gruppo dei Conservatori

Commissione europea, oggi si vota: divisi i parlamentari italiani

C’è grande curiosità. per quanto riguarda l’Italia, anche verso la scelta che alla fine faranno gli esponenti di Fratelli d’Italia. Alla vigilia del voto, i parlamentari italiani si presentavano molto divisi, ma non solo tra maggioranza e opposizione, anche all’interno delle medesime fazioni di Centrodestra e Centrosinistra.