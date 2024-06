In un clamoroso ribaltamento politico, la Lega ha perso Pontida, storica roccaforte del Carroccio, famosa per l’annuale raduno sul pratone.

Comunali, la Lega perde Pontida

Alle ultime elezioni comunali Pierguido Vanalli, sindaco uscente e candidato leghista, è stato sconfitto da Davide Cantù della lista civica “Viviamo insieme Pontida”, che con il 52,71% dei voti è diventato il nuovo primo cittadino. La Lega si ferma al 32,30%, seguita da Francesca Losi del “Partito Popolare del Nord-Grande Nord” con il 15%.

Le parole del nuovo sindaco

“Siamo molto contenti del risultato, è stata una vittoria di tutta la lista” ha dichiarato Cantù, eletto con 847 voti. “I cittadini ci hanno premiato per quanto scritto nel programma e per come ci siamo fatti conoscere. Siamo felicissimi del risultato. È stato premiato il lavoro di tutti i ragazzi e abbiamo apprezzato la fiducia mostrata ai giovani” ha aggiunto.

Chi è Davide Cantù

Dopo 20 anni sotto l’egida leghista, il comune bergamasco dà il benvenuto ad un nuovo e giovanissimo sindaco. Davide Cantù, 27 anni, si è laureato in Scienza Storiche. Prima di dedicarsi completamente alla politica, il primo cittadino si è avvicinato al mondo del giornalismo e dell’insegnamento e ha svolto il servizio civile nella biblioteca del paese. “Siamo pronti a fare la differenza. Pontida è molto più di un nome” aveva assicurato alla presentazione della lista.