Concertone: Grimaldi (Avs), 'bufera sui Patagarri? Vergogna è di chi non ha vergogna'**

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "La vera vergogna è di chi non ha vergogna. Dopo la morte di più di 50.000 persone siamo al 61/esino giorno di soffocamento. Gaza non ha cibo, acqua, elettricità, medicinali. Noi lo chiamiamo Genocidio. Pulizia etnica. Chiamatela come volete ma se...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – "La vera vergogna è di chi non ha vergogna. Dopo la morte di più di 50.000 persone siamo al 61/esino giorno di soffocamento. Gaza non ha cibo, acqua, elettricità, medicinali. Noi lo chiamiamo Genocidio. Pulizia etnica. Chiamatela come volete ma se non fai nulla per fermare la morte di questa gente sei complice di tutto questo".

Così il vice capogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi, appena rientrato da 'Occhi in Palestina', la missione della delegazione di Avs a Ramallah, Hebron e Jenin, ha commentato con l'Adnkronos le polemiche sull'esibizione dei Patagarri al Concertone del primo maggio.