Conclave 2025 al via in Vaticano: ecco il calendario degli scrutini e gli orari delle fumate per l’elezione del nuovo Papa.

È cominciato ufficialmente in Vaticano il Conclave 2025, l’assemblea dei cardinali elettori chiamata a scegliere il nuovo Papa, successore di Francesco. Come da tradizione, l’attenzione del mondo si concentra sul comignolo sopra la Cappella Sistina: da lì si alzeranno le prossime fumate che indicheranno l’esito di ciascuna votazione. Bianca, se sarà stato eletto un nuovo Pontefice; nera, in caso contrario.

Ecco il calendario degli scrutini e gli orari delle fumate da seguire.

Conclave 2025: quando sarà eletto il nuovo Papa? Le scommesse sulla data

Anche le agenzie di scommesse internazionali seguono con attenzione l’andamento del Conclave, offrendo quote non solo sui possibili successori di Papa Francesco, ma anche sulla data in cui potrebbe essere annunciato il nuovo Pontefice.

Secondo i bookmaker, l’ipotesi di un Conclave particolarmente rapido è la più accreditata: la fumata bianca nella giornata di giovedì 8 maggio è quotata a 2,10, risultando la previsione favorita. Segue venerdì 9 maggio, dato a 2,75. Meno probabile appare invece un’elezione rimandata al 10 maggio, con una quota che sale a 7.

Conclave 2025: il calendario delle fumate per eleggere il nuovo Papa

Dopo la prima fumata di questa sera, mercoledì 7 maggio, il Conclave entrerà nel vivo a partire da domani, giovedì 8 maggio.

Nei prossimi giorni, i fedeli di tutto il mondo potrebbero intuire l’esito delle votazioni del Conclave non solo dal colore delle fumate, ma anche dall’orario in cui queste appariranno. La ragione è legata alla struttura delle giornate di voto: due scrutini al mattino e due nel pomeriggio.

Se il nuovo Papa dovesse essere eletto già nel primo scrutinio della mattina o nel primo del pomeriggio (rispettivamente il primo e il terzo della giornata), il fumo si alzerà con un certo anticipo rispetto alla fine della sessione, poiché in quel caso il secondo scrutinio previsto non avrebbe luogo.

Come spiegato martedì dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, una fumata che si alzi intorno alle 10:30 o alle 17:30 potrà essere soltanto bianca, segno dell’avvenuta elezione. Diversamente, le emissioni previste attorno alle 12:00 o alle 19:00, al termine della seconda e quarta votazione, potranno essere sia bianche sia nere.