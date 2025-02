Confindustria Nautica: 'Impegno a tutto campo per sviluppo filiera, 2024 anno di grandi risultati'

Roma, 9 feb. – (Adnkronos) – “Prosegue a tutto campo l’impegno concreto dell’associazione per lo sviluppo della filiera nautica dopo un anno di grandissimi risultati, sotto il profilo del riconoscimento da parte di governo e istituzioni nazionali e dei provvedimenti normativi del settore. Impegno ulteriormente rafforzato dall’ingresso di prestigiose imprese negli organi associativi con sedi in Lombardia, Liguria, Toscana, Campania e Marche: Brunswick Marine (Mercury), Fincantieri Yachts, Tankoa Yachts, Rossinavi, Coelmo Spa e MV Motonautica Vesuviana, Italia Yachts, Volvo”. Così il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.

Prosegue infatti l’attività di Confindustria Nautica a supporto del settore. L'occasione per fare il punto è stato il primo consiglio dopo il rinnovo delle cariche elettive, durante il quale è stato espresso "grande apprezzamento" per il 'Libro Verde per una nuova strategia di politica industriale per l’Italia', predisposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con l’obiettivo di far ripartire un ampio dibattito su come costruire una strategia industriale condivisa e di cui si è appena chiusa la consultazione pubblica.

Nell'associazione c'è "grande attesa" per il testo del ddl Valorizzazione risorsa mare con le ulteriori riforme volte alla sburocratizzazione del diporto frutto delle proposte tecniche di Confindustria Nautica, al fine di rendere più competitiva la bandiera italiana e semplificare gli adempimenti a carico dei diportisti, che completerà il lavoro svolto in questo senso con l’adozione del Regolamento di attuazione del Codice della nautica. Nel frattempo, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e quello della Salute, su richiesta di Confindustria Nautica, hanno emanato una serie di decreti e circolari che rendono operativi il nuovo titolo professionale semplificato e il nuovo patentino prossimo al via.

Per quanto riguarda i porti turistici, si è svolto presso il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il tavolo tecnico per una normativa specifica sulla rimozione degli accumuli ricorrenti di sedimenti all’imboccatura dei bacini turistici a causa di correnti e maree e "nel frattempo – è stato ricordato durante il consiglio l L'onorevole Gerolamo Cangiano (Commissione Trasporti) ha depositato alla Camera dei Deputati un ddl che accoglie le istanze di riforma dell’associazione per rilanciare la portualità turistica".