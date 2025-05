Confindustria: Renzi, 'cittadini si sono accorti di bluff Meloni, slogan e zero riforme'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Ho sentito Giorgia Meloni intervenire all’Assemblea di Confindustria. Sembrava una dirigente dell’opposizione, non la premier che sta al Governo: da tre anni stanno a Palazzo Chigi ed elencano i problemi dell’energia e della burocrazia come fossero...

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Ho sentito Giorgia Meloni intervenire all’Assemblea di Confindustria. Sembrava una dirigente dell’opposizione, non la premier che sta al Governo: da tre anni stanno a Palazzo Chigi ed elencano i problemi dell’energia e della burocrazia come fossero dei passanti. La colpa è sempre degli altri: la sinistra, l’Europa, i dazi, le cavallette".

Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Nel frattempo produzione industriale negativa da 26 mesi, Industria 5.0 bloccata, pressione fiscale che cresce, salari reali che crollano e record storico di italiani che fuggono all’estero ma nessun accenno alla realtà quotidiana di imprese e lavoratori. Alla scondinzolante Confindustria evidentemente va bene così: io penso che i cittadini si stiano accorgendo del bluff di un governo che parla per slogan e non fa riforme nemmeno per caso".