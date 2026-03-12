Conflitto in Medio Oriente: risoluzione Onu e la netta reazione dell'Iran

Il quadro regionale è diventato estremamente frammentato dopo una serie di attacchi e contrattacchi che hanno coinvolto Iran, Stati Uniti e Israele, oltre a milizie alleate come Hezbollah. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che invita Teheran a interrompere immediatamente gli attacchi contro i Paesi del Golfo, con il voto favorevole della maggioranza dei membri e l’astensione di Russia e Cina. Sul terreno, la situazione resta fluida: intercettazioni di missili, attacchi a petroliere e raid aerei hanno complicato la possibilità di un rapido ritorno alla calma.

La risposta di Teheran è stata netta: l’ambasciatore iraniano all’Onu ha definito il voto una mossa politicamente motivata e un abuso del mandato del Consiglio. Nel frattempo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione (IRGC) ha rivendicato operazioni congiunte con Hezbollah contro obiettivi israeliani, mentre l’aviazione israeliana ha risposto con raid su zone del Libano e, secondo fonti israeliane, con colpi mirati contro centri ritenuti legati all’IRGC. Sul fronte diplomatico si susseguono contatti tra G7, Unione europea e mediatori interessati a prevenire un’escalation più ampia.

Operazioni militari e impatti immediati

Nel corso delle ostilità sono stati lanciati missili balistici, missili da crociera e decine di droni verso basi statunitensi e obiettivi in diversi Paesi del Golfo. I sistemi di difesa degli Emirati Arabi Uniti e del Kuwait hanno intercettato numerosi vettori, limitando i danni, mentre in mare due petroliere cariche di greggio sono state colpite e hanno preso fuoco, con l’evacuazione degli equipaggi. Questi eventi hanno generato interruzioni e timori per la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per i flussi di petrolio mondiale, e hanno aumentato la pressione sui mercati energetici già nervosi.

Hezbollah, raid israeliani e teatro libanese

Le milizie libanesi hanno lanciato ondate di missili verso insediamenti e basi israeliane, dichiarando di aver colpito asset compresi comandi e postazioni nel nord del Paese. In conseguenza, l’aviazione di Tel Aviv ha bombardato settori meridionali di Beirut e aree attorno alla valle della Bekaa, intensificando combattimenti che hanno provocato vittime e danni significativi. La dinamica tra forze non statali e Stati nazionali ha reso la linea del fronte più imprevedibile, con il rischio accentuato di errori di calcolo e di coinvolgimento di attori esterni.

Ripercussioni diplomatiche ed economiche

La risoluzione proposta dal Bahrein e approvata al Consiglio di Sicurezza è stata interpretata da molti governi come un segnale di condanna delle azioni iraniane nella regione; tuttavia l’astensione di attori chiave ha evidenziato spaccature geopolitiche. L’Unione europea e i leader del G7 hanno messo in primo piano la necessità di garantire la continuità dei flussi energetici e la sicurezza delle rotte marittime, auspicando una de-escalation. Per mitigare gli effetti sui mercati, l’Agenzia internazionale per l’energia e alcuni stati membri hanno valutato misure straordinarie sulle riserve strategiche, mentre le stime sul costo economico delle operazioni militari hanno già raggiunto valori significativi per i bilanci coinvolti.

Pressioni e iniziative istituzionali

Sul versante politico, le capitali occidentali hanno coordinato dichiarazioni e azioni per sostenere la stabilità energetica e la deterrenza collettiva: proposte per rafforzare la cooperazione industriale e la difesa in ambito europeo sono state avanzate, insieme a chiamate per un dialogo multilaterale. Allo stesso tempo, differenze di posizionamento tra Stati membri e attori globali rendono complessa la costruzione di una linea comune capace di fermare le ostilità senza ricorrere a ulteriori misure militari.

Condizioni per un cessate il fuoco e scenari futuri

Secondo fonti diplomatiche, l’Iran avrebbe indicato la disponibilità a discutere di un cessate il fuoco solo a fronte di garanzie formali che Stati Uniti e Israele non avrebbero più intrapreso attacchi futuri. Tale richiesta è stata giudicata poco praticabile dai mediatori, che evidenziano l’improbabilità di accettare clausole così vincolanti per la sicurezza nazionale di altri Stati. La prospettiva di negoziati rimane ostacolata da richieste reciproche di sicurezza, rendendo essenziale una mediazione credibile e la costruzione di un meccanismo di verifiche indipendenti.

In assenza di progressi diplomatici, la regione rischia di restare in uno stato di tensione prolungata con ripercussioni sulla sicurezza globale e sui prezzi dell’energia. L’esito dipenderà dalla capacità delle potenze internazionali di trovare un equilibrio tra deterrenza e apertura al dialogo, e dalla volontà delle parti in conflitto di accettare compromessi che riducano il rischio di una guerra su scala più ampia. Monitorare le prossime mosse diplomatiche e militari sarà fondamentale per valutare l’evoluzione della crisi.