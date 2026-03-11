Tensioni in Medio Oriente: raid in Libano e rischio chiusura dello Stretto di Hormuz

La regione è precipitata in una nuova fase di alta tensione: raid aerei, attacchi marittimi e una serie di dichiarazioni che amplificano il rischio di un conflitto più ampio. L’11 marzo 2026 il Libano ha registrato vittime in seguito a bombardamenti, mentre nel Golfo emergono segnali di una possibile minaccia alle rotte commerciali tramite l’uso di posamine e attacchi mirati alle navi. In questo contesto, Stati e alleanze internazionali hanno risposto con intercettazioni, risoluzioni e rilasci di scorte strategiche che incidono sui mercati globali.

Incursioni e vittime in Libano

Secondo il ministero della Salute libanese, gli attacchi aerei dell’11 marzo 2026 hanno provocato vittime nel distretto di Baalbek, dove sono state segnalate otto persone uccise e altre tre ferite; in serata si registravano inoltre vittime per i raid a sud nella città di Tibnine. I numeri comunicati dalle autorità locali evidenziano l’impatto immediato sugli ambienti civili e la crescente preoccupazione per l’escalation. Le immagini e i resoconti parlano di edifici danneggiati e comunità in allarme, mentre le autorità chiedono indagini e garanzie sulla protezione dei civili.

Lo scontro marittimo e i rischi nello Stretto di Hormuz

La dimensione navale dello scontro è diventata centrale: fonti militari e media internazionali hanno riportato l’azione contro imbarcazioni sospettate di fungere da posamine o da supporto logistico per operazioni illecite. Il presidente degli Stati Uniti ha più volte annunciato il conteggio delle unità distrutte, variando le cifre nelle dichiarazioni pubbliche; il Pentagono aveva parlato di una prima serie di azioni, mentre successivi comunicati e commenti pubblici hanno aggiornato i numeri. Parallelamente, rapporti di sicurezza segnalano esplosioni e incendi a bordo di petroliere al largo dell’Iraq, e una nave cargo è stata colpita nello Stretto di Hormuz, con l’equipaggio costretto all’evacuazione.

Danni alle navi e contromisure

Le nazioni coinvolte hanno intensificato le pattuglie e le misure di protezione marittima: il traffico commerciale è costantemente monitorato e alcune marine regionali e internazionali hanno dichiarato operazioni di sorveglianza. Rapporti di intelligence indicano la presenza di mine navali posizionate in alcune aree strategiche; Reuters e altre agenzie hanno riferito che potrebbe trattarsi di una dozzina di mine, con ubicazioni in parte conosciute. Questo scenario ha spinto le autorità marittime a emettere allerte e a raccomandare rotte alternative o scorte navali per le petroliere.

Reazioni internazionali e impatti economici

La crisi ha avuto riflessi diplomatici e finanziari: il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato una risoluzione che condanna gli attacchi iraniani contro Paesi del Golfo, con 13 voti favorevoli e due astensioni (Russia e Cina). Nel frattempo l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) ha autorizzato lo svincolo di 400 milioni di barili dalle riserve per stabilizzare i mercati, misura definita «eccezionale» dai membri. Queste mosse sottolineano il tentativo della comunità internazionale di contenere le ricadute economiche di una crisi che mette a rischio le forniture energetiche globali.

Conseguenze per i mercati energetici

Le dichiarazioni di leader e portavoce militari hanno contribuito a un clima di incertezza che ha impattato i prezzi del petrolio: alcune voci ufficiali iraniane hanno minacciato di intensificare attacchi ai porti regionali, paventando scenari di interruzione delle esportazioni che potrebbero spingere i listini verso livelli molto più alti. Come contromisura, alcuni Paesi hanno ribadito l’impegno a mantenere rotte sicure e a incrementare la cooperazione navale per proteggere la navigazione internazionale.

Ulteriori sviluppi e vie diplomatiche

Sullo sfondo militare, le capitali hanno cercato canali diplomatici: al G7 si è discusso della necessità di evitare che la volatilità si traduca in danni strutturali all’economia globale, e alcune proposte prevedono un confronto tra il G7 e il Consiglio di Cooperazione del Golfo per favorire la de-escalation. Nel frattempo, operazioni di difesa aerea hanno intercettato missili e droni nella regione, e segnalazioni di attacchi con droni vicino a Dubai hanno causato feriti e preoccupazione per gli scali civili. L’insieme delle azioni militari, delle misure economiche e dei negoziati diplomatici definisce uno scenario complesso che richiede cautela e cooperazione multilaterale per evitare una espansione del conflitto.