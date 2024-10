Confronto tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano ad Amici

La puntata di Amici andata in onda il 27 ottobre 2024 ha visto un acceso confronto tra le due professoresse, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. La tensione tra le due insegnanti si è accumulata nel corso della settimana, con scambi di frecciatine e critiche velate attraverso le loro allieve. Questo scontro ha catturato l’attenzione del pubblico, portando a una discussione accesa che ha coinvolto anche altri membri del cast.

Il compito controverso di Alessandra Celentano

Durante la settimana, la Celentano ha assegnato un compito di “staffetta di stili” alle ballerine, richiedendo loro di apprendere coreografie di diversi generi in tempi brevi. Questo approccio, sebbene innovativo, non è piaciuto a Deborah Lettieri, che ha ritenuto il metodo inadeguato e ha deciso di rispondere con una prova provocatoria. La Lettieri ha messo in discussione l’autorità della Celentano, definendola un “guru” della danza, più interessata a mettere in risalto i propri allievi che a formare i suoi.

La lettera di Deborah e la reazione di Alessandra

Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha letto una lettera scritta da Deborah, in cui esprimeva il suo disappunto per i metodi di insegnamento della Celentano. Deborah ha accusato Alessandra di sottrarre tempo prezioso ai suoi allievi e di non rispettare le loro energie in vista delle gare settimanali. La risposta della Celentano è stata altrettanto incisiva: “Questi sono ragionamenti da NON veri insegnanti”, ha affermato, scatenando una discussione animata tra le due. Emanuel Lo, un altro insegnante, ha deciso di schierarsi dalla parte di Deborah, accentuando ulteriormente la tensione.

La sfida impossibile e le reazioni del pubblico

Un momento clou della puntata è stato quando Deborah ha assegnato un compito ad Alessia, una ballerina di latino, chiedendole di esibirsi in una coreografia di danza classica. Nonostante l’impegno dimostrato, Deborah non ha potuto assegnare la sufficienza, mentre la Celentano ha deciso di dare uno zero alla sua allieva, facendola tornare in Casetta. Questo gesto ha suscitato molte critiche sui social, con il pubblico che ha accusato Deborah di aver umiliato Alessia, replicando le stesse accuse che aveva rivolto alla Celentano. La situazione ha generato un acceso dibattito tra i fan, con molti che si schierano dalla parte di Deborah, difendendola nelle sue dispute con Alessandra.