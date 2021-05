Coni: Abbagnale, 'ok conferma Malagò, è guida migliore sport italiano'

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatto per la conferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. Ha dimostrato di essere la miglior guida per lo sport italiano in questi ultimi e delicati anni". Il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, commenta così all'Adnkronos la conferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni.

"Il presidente si è battuto come un leone contro una riforma sbagliata e incompleta in difesa dell'autonomia dello sport -prosegue Abbagnale-. Speriamo che nel prossimo quadriennio si torni a parlare di più di sport e meno di politica".