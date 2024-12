Consigli per un Capodanno sicuro: il ruolo degli artificieri

Scopri l'importanza del lavoro degli artificieri per un Capodanno senza rischi

Il lavoro degli artificieri durante le festività

Il Capodanno è un momento di festa e celebrazione, ma può anche comportare rischi significativi legati all’uso di materiali esplosivi e fuochi d’artificio. Gli artificieri della polizia, professionisti altamente specializzati, svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza pubblica durante queste occasioni. Con 123 esperti distribuiti in 29 nuclei operativi, la loro presenza è fondamentale per prevenire incidenti e garantire che le festività si svolgano senza intoppi.

Interventi e attività di prevenzione

Nel corso del 2024, gli artificieri hanno effettuato oltre 6.900 interventi, dimostrando un impegno costante nella protezione della comunità. Questi interventi non si limitano solo ai festeggiamenti di Capodanno, ma si estendono a tutto l’anno, con un’attenzione particolare alla commercializzazione illegale di materiali esplosivi. Grazie alla collaborazione con gli Uffici di Polizia Amministrativa, sono stati sequestrati ben 23.500 kg di materie esplodenti, un risultato significativo che evidenzia l’importanza della loro attività di contrasto.

Consigli per un Capodanno sicuro

Per garantire un Capodanno sereno, è fondamentale seguire alcuni semplici consigli. Prima di tutto, è importante acquistare fuochi d’artificio solo da rivenditori autorizzati. Inoltre, è consigliabile mantenere una distanza di sicurezza durante l’accensione e non utilizzare materiali esplosivi in luoghi affollati. Gli artificieri raccomandano anche di segnalare immediatamente qualsiasi comportamento sospetto o materiali abbandonati alle autorità competenti. La sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni cittadino può contribuire a un ambiente più sicuro.