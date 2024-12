Un lavoratore risulta contaminato, ma non ci sono rischi per l'ambiente esterno.

Un evento preoccupante al Centro Enea di Casaccia

Il recente caso di contaminazione da plutonio che ha coinvolto un lavoratore presso il Centro Enea di Casaccia, alle porte di Roma, ha destato allerta e preoccupazione. L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (Isin) ha avviato un’indagine approfondita, seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. Secondo le informazioni fornite, il 21 novembre scorso, durante le operazioni di gestione dei rifiuti radioattivi, un dipendente ha mostrato segni di contaminazione interna, con potenziali superamenti dei limiti di dose annuale stabiliti dalla normativa.

Le rassicurazioni delle autorità

Sogin, la società responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi in Italia, ha immediatamente informato le autorità competenti e ha attivato le procedure di sicurezza previste dalla legge. In una nota ufficiale, Sogin ha escluso categoricamente la possibilità di un incidente nucleare e ha rassicurato che non vi è stata alcuna contaminazione dell’ambiente esterno. I monitoraggi effettuati hanno riportato valori confortanti, e Sogin continuerà a monitorare la situazione nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Indagini in corso e responsabilità

L’Isin ha già effettuato una prima ispezione nell’impianto e ha raccolto le dichiarazioni dei responsabili per comprendere la dinamica dell’accaduto. È stata programmata una seconda ispezione nei prossimi giorni per accertare ulteriormente le circostanze della contaminazione. È fondamentale per l’Isin verificare se ci siano state falle nelle procedure di sicurezza e raccogliere elementi per individuare eventuali responsabilità. La sicurezza dei lavoratori è una priorità, e ogni misura necessaria sarà adottata per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Il contesto del Centro Ricerche di Casaccia

Il Centro Ricerche di Casaccia, gestito da Enea, ha una lunga storia di attività nel campo della ricerca nucleare. Secondo fonti interne, attualmente sarebbero rimasti solo alcuni grammi di plutonio all’interno di un impianto dismesso, mentre la maggior parte del plutonio presente è stata trasferita negli Stati Uniti. Questo evento solleva interrogativi sulla gestione dei materiali radioattivi e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate nel corso degli anni.